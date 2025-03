Arsenal-Madrid, Bayern-Inter... So könnte das Champions-League-Viertelfinale nach dieser Woche aussehen

HQ

Das Hinspiel der Runde der letzten 16Champions League hat stattgefunden. Acht Partien, von denen nur eine unentschieden endete, was bedeutet, dass wir uns bereits Gedanken darüber machen können, wie die Paarungen im Viertelfinale aussehen werden. Natürlich kann sich nächste Woche im Rückspiel alles ändern (naja, außer PSV wahrscheinlich), aber wenn sie jetzt anfangen würden, würde das Champions-League-Viertelfinale so aussehen...

Arsenal vs. Real Madrid: Nach dem 7:1-Sieg gegen PSV hat Arsenal die besten Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Ihr Rivale wird eine Mannschaft aus Madrid sein. Real hat einen Vorsprung von einem Tor, aber das Rückspiel wird in Atletis Heimat ausgetragen, wo Simeones Mannschaft viel aggressiver wird. Atleti ist wahrscheinlich die Mannschaft, die ihr Schicksal nach dieser Woche ändern wird, aber sie ist immer noch gegen alle Widrigkeiten.

Liverpool - Aston Villa: Ein komplettes englisches Viertel ist wahrscheinlich. Aston Villa hat zwei Tore Vorsprung auf Club Brügge, was in Birmingham unwahrscheinlich ist. Liverpool hat einen härteren Kampf, da PSG sehr stark ist, aber es scheint, dass der schlimmste Teil des Sturms - bei weitem - vorbei ist, nach einem vollen Angriff von PSG... Das endete mit einem 1:0-Sieg von Liverpool. Und das Rückspiel findet in Anfield statt.

Barcelona - Borussia Dortmund: Barça musste einen ähnlichen Angriff über sich ergehen lassen: Sie überlebten die meiste Zeit des Spiels mit 10 Spielern gegen Benfica und trafen am Ende sogar, ein sehr gutes Ergebnis für das Rückspiel in Barcelona. Der Rivale wird entweder Borussia Dortmund oder Lille sein, die im Hinspiel 1:1 endeten. Aber angesichts der Erfahrung des letztjährigen Finalisten und der Tatsache, dass das Rückspiel in Dortmund ausgetragen wird, glauben wir, dass sie die wahrscheinlichsten Kandidaten sein werden.

Bayern - Inter: Die wohl wahrscheinlichste Prognose: Inter gewann auswärts mit 2:0 gegen Feyenoord, während die Bayern das Rückspiel gegen Bayer in Leverkusen bestreiten. Trotz der gut dokumentierten Widerstandsfähigkeit des Kaders von Xabi Alonso ist es ein harter Kampf, nach 3 Toren gegen die Bayern zurückzukommen...

Das Viertelfinale der Champions League findet in der Woche vom 8./9. April und vom 15./16. April statt. In einer Woche werden wir sehen, ob sich diese vorläufigen Ergebnisse bewahrheiten.