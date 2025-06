Athletic Club geht hart gegen Barça vor: Nico Williams wird man nicht so einfach gehen lassen

HQ

Die Verpflichtung von Nico Williams durch den FC Barcelona wird für die Blaugranes nicht einfach werden. Die institutionelle Beziehung zwischen dem FC Barcelona und dem Athletic Club ist schwach, angespannt und sogar schlecht, und der baskische Klub wird alles in seiner Macht Stehende tun, um diesen Deal zu verhindern. Kurz gesagt, Barça muss eine Ausstiegsklausel in Höhe von 62 Millionen Euro zahlen, und der Athletic Club Bilbao wird Barcelona keine Zugeständnisse machen: keine Ratenzahlung, alles gleichzeitig.

Und Athletic weiß, dass das ein Problem für den FC Barcelona darstellt, der sich in finanziellen Angelegenheiten immer auf dünnem Eis befindet. In der vergangenen Saison hatten sie Schwierigkeiten, die Gehälter von zwei Spielern, Dani Olmo und Pau Víctor, zu zahlen, ohne gegen die Regeln des finanziellen Fairplays zu verstoßen: Nur eine außergewöhnliche Vorsichtsmaßnahme der spanischen Regierung ermöglichte es ihnen, damit durchzukommen.

Am Donnerstag veröffentlichte Athletic eine Erklärung mit dem Titel "Athletic Club Minds Its Own Business", in der es um ein vom Verein angefragtes Treffen mit LaLiga, einschließlich seines Präsidenten Javier Tebas, ging: "Im Rahmen des finanziellen Fairplays wurde unter anderem die Fähigkeit des FC Barcelona diskutiert, Spieler zu verpflichten, da der Athletic Club ein berechtigtes Interesse am Zugang zu den relevanten Informationen hat. nachdem der Sportdirektor des FC Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', öffentlich zugegeben hat, dass sie versuchen werden, einen Spieler aus unserer ersten Mannschaft zu verpflichten."

Die Aussage ist kein Dementi für den FC Barcelona, seinen Top-Spieler zu verpflichten, aber es ist klar, dass sie es dem katalanischen Klub schwer machen wollen, und ihr Wunsch ist es, den Spieler bis zum Ende seines aktuellen Vertrags im Juni 2027 zu halten.

Wenn sie ihn nicht daran hindern können, zu gehen, werden sie nichts unversucht lassen, um sicherzustellen, dass Barça alle gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf das finanzielle Fairplay erfüllt, die gleichen Regeln, die ausnahmslos für jeden anderen Verein gelten.

"Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Wettbewerbsregeln eingehalten werden." Und sie vermuten bereits, dass Barça derzeit nicht in der Lage ist, dies auf völlig legale Weise zu tun: "Die Aussagen von Anderson Luis de Souza "Deco" folgen den öffentlichen Äußerungen des Präsidenten des FC Barcelona, Joan Laporta, selbst, der zugab, dass der Blaugrana-Klub "daran arbeitet, die 1:1-Regel einzuhalten" und Daher liegt es derzeit nicht innerhalb der Parameter dieser Regel für die Registrierung von Spielern."