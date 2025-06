Dem FC Barcelona droht eine Sanktion durch die UEFA, einschließlich Punktabzug bei der Champions League

HQ

Die Probleme des FC Barcelona mit dem finanziellen Fairplay beschränken sich nicht nur auf Spanien. Dem Verein drohen aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Regeln des Financial Fairplay schwere Sanktionen der UEFA, die in der nächsten Ausgabe der Champions League in Kraft treten. Konkret behauptet die UEFA, dass der katalanische Klub die Einnahmen aus seinen Fernsehrechten im Jahr 2022 falsch angegeben hat. Sie wurden zu einer Geldstrafe von 500.000 Euro verurteilt, gegen die der Verein vor dem Internationalen Sportgerichtshof (TAS) Berufung einlegen wollte, was jedoch scheiterte.

Das berichtet die Times, die auch berichtet, dass gegen Chelsea und Aston Villa ebenfalls wegen ähnlicher Vorwürfe ermittelt wird, obwohl in diesen Fällen, da es sich nicht um wiederholte Straftaten handelt, die Strafen weniger streng ausfallen würden.

Offenbar hat der von Joan Laporta geführte Verein im Jahr 2022 den Verkauf von 10 % seiner Fernsehrechte als "sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen, obwohl sie als "Gewinne aus Verlusten immaterieller Vermögenswerte" hätten deklariert werden müssen, was im Rahmen des Financial Fairplay nicht berechenbar ist. Trotz Verwarnungen der UEFA und einer Sanktion, gegen die sie damals Berufung einlegen wollten, machten sie weiter.

Die Sanktionen, die Barça in der nächsten Champions League haben könnte

Die Sanktionen könnten eine höhere Geldstrafe umfassen (die Geldstrafe von 500.000 Euro wurde als "gering" bezeichnet), aber sie könnten sogar eine reduzierte Kadergröße bedeuten (was es ermöglicht, weniger Spieler im Wettbewerb zu verpflichten) oder sogar Punktabzüge in der nächsten Ausgabe. Im Fall von Chelsea und Aston Villa wäre es nur eine monetäre Fina. Eine Entscheidung werde noch in diesem Monat getroffen.