ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition

Das ASUS TUF war schon immer eine solide Wahl, egal ob es sich um ein Motherboard oder eine Grafikkarte handelte. Alle Overclocking-Einstellungen sind von Anfang an aktiviert und die Optik ist geprägt von militärischer 90er-Jahre-Symbolik, aber auch funktional, maschinenhaft und nicht zuletzt etwas industriell. Es wird bei den meisten Menschen Anklang finden, unabhängig von ihrem Alter, und sie nennen das Design ein "belüftetes Exoskelett".

Mit dem 5000 Series enttäuscht ASUS nicht. Sie sind nicht auf ein 2-Slot-Design wie Nvidias eigene Referenzkarten umgestiegen, nein, sie sind auf eine Größe von 3,6 Slots gestiegen, also ja, sie ist massiv (35 x 15 x 7 cm) und in keiner Weise SFF-geeignet und wiegt knapp 2 kg. Nicht zuletzt wurde das skelettartige Blow-Through-Kühldesign beibehalten, was ehrlich gesagt ziemlich gut ist, wenn man den Platz dazu hat.

Die gesamte Karte wurde besprüht, um vor Feuchtigkeit und Staub geschützt zu sein, es gibt eine große Verdampfungskammer in der Mitte, phasenwechselnde Wärmeleitpads, und ja, sie verflüssigen sich für einen optimaleren Kontakt. Es hat ein duales BIOS und wird mit der GPU Tweak III -Software geliefert, die auch ziemlich gut ist. Die besten Teile sind jedoch die ASUS Axial Fans mit doppelten schwimmenden Kugellagern, bei denen sich die beiden äußeren in entgegengesetzte Richtungen drehen und so wenig Innenwiderstand haben, dass sie sich zu drehen beginnen, wenn Sie die Karte einfach anheben.

Wie man es von einem ASUS TUF-Produkt erwarten würde, handelt es sich dabei um massive Leiterplatten sowie um einzelne elektronische Komponenten, die besonders widerstandsfähig gegen Temperaturänderungen und Vibrationen sind. Es freut mich auch, wenn ASUS von einem verbesserten Herstellungsprozess spricht, der die Kühllösung verbessert und die Temperatur senkt. Der benötigte Speicherplatz ist jedoch das Hauptproblem der Karte. Der Stromanschluss zeigt nach außen zur Seite des Gehäuses und ein Adapter ist im Lieferumfang enthalten, wobei es sich um einen 3x8-Pin mit einer geflochtenen Außenschürze handelt, der recht robust ist und daher Platz benötigt.

Dafür bekommst du all das gute Zeug: 16GB DDR7 RAM, 10752 CUDA Cores, 960 GB/s RAM Bandbreite, 336 Tensor Cores und 84 Ray-Tracing Cores. Dies geschieht zusätzlich zur Blackwell-Plattform, die Ihnen DLSS 4 mit dem deutlich besseren Transformer Modell-Upscaling und dem Blackwell-exklusiven Multi Frame Generation bietet, das bis zu drei berechnete Frames für jedes gerenderte Bild bietet. Technisch gesehen steckt hinter der Blackwell-Plattform und dem RTX 5000 Series noch viel mehr, aber wir bleiben hier einfach bei den praktischen Aspekten.

Der Preis ist nicht offiziell bekannt, aber die ASUS TUF-Edition einer RTX 5090 kostet genau so viel wie die von Nvidia Founder Edition, daher wagen wir zu vermuten, dass der Preis dieser 5080-Variante ähnlich wie bei der entsprechenden Grafikkarte von Nvidia liegen wird, die bei etwa 999 $ / 979 £ liegt. Das ist viel weniger als das, wofür die RTX 4080-Karte damals verkauft wurde, also ist das zusätzliche Punkte wert.



Und jetzt kommt der lustige Teil.

Wir haben eine Minimaltemperatur von 27 Grad Celsius und eine Höchsttemperatur von 62 Grad Celsius gemessen. Das ist bei weitem der niedrigste Wert aller 5000 Series Karten, die wir bisher getestet haben, und obwohl die SPL-Anzeige 40,2 dB anzeigte, war sie so tieffrequent, dass sie nicht wirklich hörbar war. Das ist eine brillante Leistung. Die Karte taktet mit 2677 MHz und einer Leistungsaufnahme von 360.87 Watt aus, was bedeutet, dass die ASUS-Lüfter recht effizient sein müssen.

Die Benchmarks sind recht vernünftig und bewegen sich abwechselnd leicht über oder leicht unter der Referenzkarte von Nvidia, wo es stark auf die jeweilige Auslastung ankommt. Der Test wird mit Beta-Treibern durchgeführt, so dass mit etwas Glück die Zahlen für diejenigen, die die Karte nach der offiziellen Veröffentlichung kaufen, noch höher sein werden. Gleiches gilt für das Verhältnis zur RTX 5090, da es je nach Anwendung zwischen 30-50% Unterschied gibt, aber aufgrund des Preises der RTX 5090 gilt dies derzeit als die De-facto-High-End-Karte von allen.

3D-Benchmark



Zeitspion: 27306



Zeitspion Extrem: 13693



Schnelligkeit: 9135



Hafen Royal: 22619



Stahl-Nomade: 8346



V Ray 6



RTX: 15286



Schwarzer Mythos: Wukong

Benchmark Cinematic, 4K DLSS



Nicht-Frame-Generierung: 19



Rahmen-Generation: 35



Total War: Warhammer III



1080 Seiten: 233,20



1440 Seiten: 167,10



4K:91,70 cm



Total War: Warhammer III verwendet immer noch keine unterstützende Technologie und ist hart für CPU und GPU, und es ist noch weit entfernt von einer RTX 5090, die über 161 FPS in 4K liefert.

Red Dead Redemption 2



1080p: 173,40



1440 Seiten: 147,45



4K: 103,96



Cyberpunk 2077

Ultra-Einstellungen, Ray-Tracing Ultra/ DLSS 4 + Multi-Frame-Generierung:



1080 Seiten: 153,16/414,35



1440 Seiten: 157,48/488,99



4K: 91,59/185,74



Metro Exodus Enhanced Edition

4K Extreme mit und ohne DLSS:



4K: 59,86



4K mit DLSS: 147,10



Obwohl DLSS 4 hier einen deutlichen Unterschied macht, ist es immer noch verrückt, dass es so lange nach der Veröffentlichung nicht ohne Hilfe über 60 FPS kriechen kann.

Star Wars Outlaws

4K Ultra Qualität, mit und ohne DLSS:



4K: 38,00



4K + DLSS: 131,00



Hier war eine solide Implementierung von DLSS 4. Es gab keine Artefakte oder irgendetwas anderes, und es war praktisch unmöglich, den Unterschied zum nativen Rendering zu erkennen, abgesehen von der sehr niedrigen Framerate.

Dragon Age: Veilguard

4K Ultra Qualität, vollständiges Raytracing:



4K: 51,00



4K + DLSS+ Multi-Frame-Erzeugung: 138,00



Eine weitere gelungene Integration, aber auch ein groteskes Beispiel, dass man mit einer Grafikkarte, die so viel Geld kostet, nativ keine 60 FPS bekommen kann.

Call of Duty: Black Ops 6

Mit und ohne DLSS:



1080 Seiten: 223,00/414,00



1440 Seiten: 185,00/338,00



4K: 124,00/224,00



Von einer RTX 5090 ist es hier nicht mehr weit. Und es ist so nah, dass ich stark bezweifle, dass es für irgendjemanden einen Unterschied macht. Ein hervorragender Titel, der als Beispiel dafür dient, dass die teuersten Karten nicht unbedingt die beste Leistung bedeuten.

Warhammer 40,0000: Space Marine II

4K mit und ohne DLSS:



4K: 67,00/100,00



Warhammer 40,000: Darktide

4K mit und ohne DLSS mit Frame-Generierung:



4K: 52,00/155,00



Alles in allem hat ASUS zwar eine erschreckend große Karte herausgebracht, aber es ist ruhig und kalt wie ein Grab. Wenn Sie eine RTX 5080 wollen, und das werden Sie, wenn Sie eine RTX 30 oder schwächere RTX 40 Series -Karte haben, dann ist dies äußerst ideal für diejenigen, die in 4K spielen möchten, insbesondere wenn Sie Frame Generation akzeptieren können. Sie müssen es nicht auf 3x zusätzliche Frames einstellen, aber wenn Sie den Unterschied zum neuen Transformer -Modell gesehen haben, spielt es kaum eine Rolle. Aber es gibt genug Leistung, um es unnötig zu machen, und DLSS Performance oder Balanced ist oft ausreichend.