Es überrascht nicht, dass die Blackwell-Plattform von Nvidia vollgepackt ist mit aufregenden neuen Technologien und Möglichkeiten, Dinge zu tun. Diesmal haben wir es mit der Nvidia RTX 5090 -Grafikkarte zu tun, deren Chip den äußerst einprägsamen Namen GB202 trägt.

Wir werden nicht alles mit einem feinen Kamm durchgehen, denn das würde diese Rezension 10 Seiten lang machen. Nvidia hat sich entschieden, sich mehr auf KI zu konzentrieren, da wir bei der Hardware bereits so klein sind, dass es problematisch ist, die Dinge weiter voranzutreiben. Auf diesen Ebenen ist Diminishing Return ein ernsthaftes Problem. Im Idealfall würde ich das Ganze eigentlich gerne durchgehen, weil es technologisch extrem beeindruckend ist, aber für alle anderen als die Ultra-Hardcore-Tech-Geeks ist es auch nur Unsinn, aber dennoch beeindruckend.

Beginnen wir mit dem Design. Nvidia hat sein stark industrielles und funktionsbasiertes Design, das ich liebe, beibehalten und ist jetzt zu einem Dual-Blow-Through-Design übergegangen. Das heißt, eine Leiterplatte mit dem Chip in der Mitte und symmetrisch angeordneten Kühlrohren auf beiden Seiten, jedes mit einem eigenen Lüfter, der Luft durch die Karte zieht. Es scheint ein logischerer Weg zu sein, und es ist ein wenig schwierig, die vielen Zwischenschritte zwischen dieser Lösung und dem alten Design zu verstehen.

Es bedeutet auch, dass die Karte jetzt ein traditionelles 2-Slot-Design ist, was der Größe enorm geholfen hat. Leider ist er immer noch über 30 Zentimeter lang, was meiner Meinung nach immer noch zu viel ist. Nvidia hat sogar behauptet, dass dieses Founder's Edition in kleine SFF-Gehäuse passt, die typischerweise 33-35 Zentimeter schaffen, aber das würde ich selbst nicht ausprobieren.

HQ

Werbung:

Zudem ragt der Stromanschluss nicht senkrecht von der Karte ab, sondern ist abgewinkelt und ragt somit deutlich weniger hervor als bisher. Es wurde ein neues Netzteil mit viel flexibleren Kabeln entwickelt, die nicht geflochten oder extrem steif sind, was ebenfalls hilfreich ist. Apropos Adapter, ich empfehle ein spezielles Kabel, wenn Sie eines haben. Der aufmerksame Leser wird feststellen, dass es jetzt nicht mehr drei, sondern vier Anschlüsse für 8-polige Stromkabel gibt. Die gute Nachricht ist, dass Sie, wenn Sie die richtigen Anschlüsse verwenden, tatsächlich mit drei auskommen können, aber Sie verlieren etwas an Leistung, aber in der Regel nur 10-15 %. Die schlechte Nachricht ist, dass Sie alle vier benötigen, um das volle Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten, was dazu führt, dass 575,8 Watt durch das System gezogen werden. Huch. Gut, dass moderne CPUs energieeffizienter geworden sind, denn das ist eine Menge Leistung. Die GPU liegt leicht über den versprochenen 2407 MHz, gleiches gilt für die RAM-Geschwindigkeit, die offiziell bei 2209 MHz liegt.

Aber zurück zu den Innenleben. Wir haben jetzt bis zu 32 GB GDDR7-VRAM im Biest. Das ist verrückt. Eine 4-nm-TSMC-Produktionsplattform, über 92 Milliarden Transistoren und PCIe 5.0-Konnektivität kommen tatsächlich ins Spiel. Wir erreichten eine VRAM-Bandbreite von 1,79 TB/s. Darüber hinaus erhalten Sie 21.769 Shading Units (auch bekannt als Stream Processors - sie sind diejenigen, die grob gesagt die meiste Arbeit erledigen) - die jetzt Neural Shading und damit generative KI bis zu diesem Niveau unterstützen. Theoretisch ermöglicht dies Echtzeitgrafiken unter anderem von Gesichtern mit einem viel höheren Maß an Licht, Schatten und Reflexionen als zuvor, und der Realismus der Grafiken sollte deutlich steigen, wenn Spieleentwickler Ressourcen für die Nutzung bereitstellen können. Es gibt viele andere Innereien, aber für die meisten Leute wird das Relevanteste sein, dass es 170 Ray-Tracing Kerne und 680 Tensor Kerne der neuesten Generation gibt, wobei diese für alles verantwortlich sind, was mit Upscaling und Deep Learning zu tun hat.

Zu den Ausgängen gehören ein HDMI 2.1b und drei DisplayPort 2.1b. Es ist ein bisschen seltsam, dass der HDMI-Anschluss nicht 2.2 ist, wenn man etwas mit einem DisplayPort-Standard auf den Markt bringt, der so neu ist, dass ich nicht sofort etwas anderes finden kann, das ihn hat, vielleicht weil der Standard technisch noch nicht fertig ist. Es gibt auch Unterstützung für 4K/480 Hz oder 8K/165 Hz mit etwas Komprimierung. Es wird mir wahrscheinlich in den Arsch beißen, aber 4K bei 240 Hz sollte selbst für den anspruchsvollsten Gamer ausreichend sein, obwohl es wahrscheinlich E-Sportler geben wird, die von allem mehr wollen.

Werbung:

Wenn wir eines besonders hervorheben müssten, abgesehen von der Tatsache, dass diejenigen, die GeForce-Grafikkarten für den professionellen Einsatz verwenden, wahrscheinlich eine kaufen wollen, weil sie nicht nur die Rechenleistung, sondern auch die Kodierung und Dekodierung drastisch verbessert haben, dann wäre das DLSS 4. Sie sind auf eine völlig neue Art des Upscalings umgestiegen und haben auf das sogenannte Transformer -Modell umgestellt, was in der Praxis viel weniger Ghosting und weitaus weniger Artefakte bedeutet. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass DLSS 4 ein großer Schritt nach vorne ist. Dann gibt es noch den umstritteneren Teil, nämlich Multi Frame Generation. Wo wir früher ein künstliches Bild zwischen zwei "echten" Bildern bekamen, sind es heute drei. Dies hat viele dazu veranlasst, die "gefälschten" Bilder zu kritisieren, aber was vielleicht vergessen wird, ist, dass die neueste Generation von Grafikkarten viel mehr in der Grafikkarte und nicht im Prozessor selbst im Computer ermöglicht.

Ein größerer Teil der Grafiken in modernen Spielen wird auch direkt im Spiel generiert, anstatt ein vorhandener Datensatz zu sein, auf dem berechnet werden muss. Dies erfordert viel Rechenleistung, aber die Verzögerungen werden mit dem Reflex 2 -System minimiert. Allerdings müssen wir uns an eine völlig andere Denkweise bei der Grafikgenerierung gewöhnen, vor allem mit den vielen Licht- und Schattenanforderungen und der Tatsache, dass die Grafikkarte mehr in sich alleine denkt. Wir werden weiterhin Benchmarks mit nativen Ergebnissen zeigen, ohne dass Voodoo eingeschaltet ist.

Bevor wir dazu kommen, müssen wir eines klarstellen: den Preis. Ein Spitzenmodell, wie wir es hier ausgeliehen haben, ist nicht billig. Es kostet 1.939 £ / 1.999 $, und die Karten, die Sie in Geschäften kaufen können, die nicht von Nvidia hergestellt werden, werden wahrscheinlich mehr kosten. Es ist ein beängstigender und wahnsinniger Preis, der auch deutlich darauf hinweist, dass diese Karte nicht für Mainstream-Verbraucher gedacht ist, was ironisch ist, da sie sich an diejenigen richtet, die in 4K auf schnellen Monitoren mit 200+ Hz Bildwiederholfrequenz spielen. Etwas mehr Spaß macht es mit der RTX 5080-Karte, die "nur" 979 £/999 $ kostet, und den beiden noch günstigeren RTX 5070-Karten (ca. 539 £/549 $). Sie haben vielleicht nicht ganz die gleiche 4K-Fähigkeit, aber Sie erhalten alle Vorteile des RTX 50 Series zu einem Preis, zu dem relativ gesehen plötzlich viel mehr mitmachen können. Aber eine Preiserhöhung von ein paar hundert Pfund gegenüber der RTX 4090 in weniger als eineinhalb Jahren kann nicht mit Inflation oder irgendetwas anderem entschuldigt werden, es ist einfach purer Wahnsinn. Aber die Käufer von Nvidias XX90-Karten waren auch noch nie wie der Rest von uns.

Und jetzt kommt der lustige Teil: Benchmarks. Wir haben versucht, sie so gut wie möglich mit den verfügbaren Treibern auf einer X870E-Plattform und mit allem, was auf einer PCIe 5.0-Plattform läuft, sowohl für Treiber als auch für Grafikkarten richtig zu machen.

Überraschend war die Heizleistung: Im Leerlauf läuft er bei 48 Grad Celsius, erreicht maximal 72 Grad Celsius, hält aber die meiste Zeit bei 63 Grad Celsius. Es sollte auch gesagt werden, dass der Prüfstand auf maximalen Luftstrom ausgelegt ist, aber er kann sich trotzdem sehen lassen. Das Geräusch erreicht 41.5 dB, ist aber extrem niedrigfrequent. Kein Heulen der Spule, kein Lüfterblattgeräusch und vor allem keine Luftverwirbelungen. Es ist also eine gute Arbeit.

Die Leistung - die mit DLSS 4 doppelt so hoch ist wie die der RTX 4090 - kann sich bei der Rechenleistung immer noch sehen lassen. Das ist die doppelte Leistung des RTX 4080 Super und in einigen Tests sogar noch mehr. Es gibt auch neue und noch wildere Ray-Tracing -Modi für einige Spiele, aber da wir mit älteren Karten keine Daten über diese sammeln konnten, wurden sie nicht aufgenommen.

3D-Benchmark



Zeitspion: 36332



Zeitspion Extrem: 18503



Schnellstraße: 14251



Hafen Royal: 36188



Stahl-Nomade: 14050



Hier sehen wir in den meisten Bereichen eine massive Verbesserung, wobei Port Royal eine Verbesserung von 50 % gegenüber der RTX 4090 darstellt.

V Ray 6



RTX: 15286



V-Ray 6 ist ein Rendering-Programm, das über ein solides Benchmark-Tool und einen dedizierten Modus für verschiedene Arten von Rendering für CPU und GPU verfügt. Die Punktzahl ist dreimal so hoch wie die eines RTX 4080 Super, aber weit entfernt vom Weltrekord, der von der 15x RTX 4090 aufgestellt wurde. Ja, es ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Black Myth: Wukong hat ein nettes Benchmark-Tool, das wirklich seinen Wert zeigt: 4K, alles auf Maximum, es gibt 32 FPS. 56 mit Frame Generation. Wir werden diesen Benchmark noch lange verwenden. Und dann zum Spielen!

Total War: Warhammer III



1080p: 346,00



1440 Seiten: 270,20



4 Tsd.: 161,30



Total War verwendet immer noch keine unterstützende Technologie und ist hart für CPU und GPU, bietet aber immer noch eine Verbesserung von 60 % gegenüber der RTX 4090.

Red Dead Redemption 2



1080p: 207,22



1440 Seiten: 189,85



4K: 133,42



Cyberpunk 2077

Ultra Einstellungen, Ray-Tracing Ultra / DLSS 4 + Multi Frame Generation:



1080 Seiten: 154,94/548,78



1440 Seiten: 157,48/488,99



4K: 128,36/347,05



Assassin's Creed Valhalla



1080 Pence: 235,00



1440 Seiten: 199,00



4K: 145,00



Far Cry 6



1080p: 192,00



1440p: 183,00



4K: 156,00



Sowohl Assassin's Creed als auch Far Cry 6 zeigen leider ihr Alter, es braucht immer noch viel, um es in 4K zu schaffen, aber für den Rest spielt es keine Rolle.

Metro Exodus - Enhanced Edition

4K Extreme, ohne und mit DLSS:



4K: 96,50



4K mit DLSS: 184,16



Obwohl DLSS 3 hier einen deutlichen Unterschied macht, ist es die Tatsache, dass es mit fast 100 FPS laufen kann, die Sie zur Kenntnis nehmen sollten. Ein Test, der leider oft viele Grafikkarten zum Absturz bringt, und selbst teure Modelle schaffen selten mehr als 50 FPS.

Star Wars Outlaws

4K Ultra Quality, ohne und mit DLSS:



4K: 104,00



4K + DLSS: 311,00



Hier war eine wirklich gelungene Implementierung von DLSS 4. Keine Artefakte, seltsame Glitches, Geisterbilder oder irgendetwas anderes, es war praktisch unmöglich, den Unterschied zwischen nativ und Frame Generation zu erkennen.

In der Zwischenzeit haben wir:

Dragon Age: The Veilguard

4K Ultra Quality, voll Ray-Tracing:



4K: 84,00



4K + DLSS + Multi Frame Generation: 181,00



Hier gab es auch eine äußerst erfolgreiche Integration, bei der es praktisch unmöglich war, den Unterschied zwischen nativ und Multi Frame Generation zu erkennen.

Call of Duty: Black Ops 6

Ohne und mit eingeschaltetem DLSS:



1080p: 245,00/431,00



1440 Seiten: 205,00/352,00



4K: 146,00/245,00



Warhammer 40,000: Space Marine II

4K, ohne und mit eingeschaltetem DLSS:



4K: 107,00/160,00



Hier stellt sich also die große Frage: Sollten Sie einen kaufen? Das ist ein bisschen kompliziert. DLSS 4 ist ein kleiner Game Changer. Wenn du mit Qualitätseinstellungen herumspielst, kennst du vielleicht schon Ray Reconstruction und DLAA, aber der Übergang zum Transformer -Modell beim Upscaling, also bei der Verwendung von DLSS, ist sehr gut sichtbar. Wenn du mit deiner RTX 40 Series -Karte einigermaßen zufrieden bist, macht es vielleicht nicht viel Sinn, zu wechseln, zumal Gerüchte besagen, dass es allein durch den Wechsel zu dieser (wieder ein Gerücht) für RTX 40 Series -Karten eine Leistungsverbesserung von bis zu 10 % geben wird.

Umgekehrt ist Multi Frame Generation nur im RTX 50 Series verfügbar, und es scheint beeindruckend gut zu funktionieren, vor allem in Kombination mit einer Karte, die stark genug ist, um alles in 4K nativ zu ziehen, was es für den Preis sollte. Leider ist der Preis wohl mein größtes Problem. Wenn sie den Preis etwas angehoben oder auf dem gleichen Niveau gehalten hätten, wäre ich glücklich gewesen, aber eine Erhöhung von fast 20% ist zu viel. Auch wenn er deutlich leistungsstärker ist als sein Vorgänger, denn das erwartet man bei dem absoluten Flaggschiff-Modell.

Auf der anderen Seite, wenn Sie eine ältere Karte wie die RTX 3090 haben, dann ja, dann sollten Sie wahrscheinlich ein Upgrade durchführen, wenn Sie in 4K spielen möchten. Immer mehr der Spiele, die wir uns hier bei Gamereactor ansehen, sind schlecht optimiert und unglaublich schlecht an den PC angepasst, so dass ständig viel PS zur Verfügung stehen müssen. Man muss Nvidia jedoch dafür loben, dass es auf die Kritik gehört und eine bessere Stromverbindung und eine kleinere Karte eingebaut hat. Aber vier 8-Pin-Anschlüsse? Es ist immer noch völlig unwirklich anzusehen.