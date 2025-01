Nvidia RTX 5080 Founder's Edition

Die RTX 5080-Karte von Nvidia kostet etwa die Hälfte ihres großen Bruders, der RTX 5090, und ist wahrscheinlich die größte und beste Karte, die sich Mainstream-Gamer dieser Generation leisten können, da sie im Einzelhandel bei etwa 999 US-Dollar erhältlich ist. Oder anders ausgedrückt: Gewöhnliche Gamer werden wahrscheinlich nicht 1.939 £/1.999 $ für eine Grafikkarte ausgeben; nur Enthusiasten, die in 4K auf einem OLED-Bildschirm spielen wollen und zu viel Geld haben, werden das tun.

Aber sie kommen auch in den Genuss von 10.572 CUDA Cores, neuem Tensor und Ray-Tracing Cores, vollständiger KI-Integration in der gesamten Karte und nicht zuletzt DLSS 4 und Reflex 2, einem neuen Upscaling-Modell und Multi Frame Generation, die jedes Mal, wenn Sie ein Bild auf die altmodische Weise rendern, nicht nur einen, sondern drei Frames heraufbeschwören können. Ach ja, und 16 GB VRAM der siebten Generation.

Die Karte ist etwas kleiner als die RTX 5090, sie hat den schönen abgewinkelten Stromanschluss und nicht zuletzt einen Adapter mit ordentlichen, einzelnen Kabeln, die recht biegsam sind. Davon gibt es übrigens nur drei, denn diese Karte benötigt im Betrieb nur 315,68 Watt. Es ist immer noch ein kräftiges Biest mit einem Dual-Blow-Through-Design und einem sauberen, abgerundeten industriellen Erscheinungsbild, das eher an etwas erinnert, das man in einer CAD-Serverfarm als in einem Gaming-PC finden würde.

Mit 38,5 dB und einer Mindesttemperatur von 32 Grad Celsius ist sie auch eine der leisesten Karten, die wir je gemessen haben, aber sie kann bis zu 76 Grad Celsius erreichen.

Die Benchmarks sind unten, und die große Frage für viele ist, ob es sich lohnt, umzusteigen. Leider kommt es auf das Szenario an, denn einige Spiele laufen super, über 60 FPS nativ sogar in 4K, während andere künstliche Hilfsmittel wie DLSS und vielleicht sogar Multi Frame Generation benötigen, um das gleiche Niveau zu erreichen. Es ist nicht die Karte, die das Problem ist, sondern meiner Meinung nach die Entwickler, denn die Gesamtleistung springt stark an, je nachdem, was man spielt. In der Regel ist der Unterschied bei neueren und anspruchsvolleren Spielen größer, wenn fortgeschrittenes Ray-Tracing oder ähnliches verwendet wird. Ein Unterschied von 30 % war bei einigen Titeln nicht ungewöhnlich, während andere einen nicht vorhandenen Unterschied aufwiesen.

Aber kommen wir zurück zu dem, was die Leute wollen: Benchmarks. Der verwendete Treiber war nicht ohne Probleme und Windows haben sich entschieden, während des Testzeitraums einige Zahlen gutzumachen, also erwarten Sie höhere Zahlen beim Testen zu Hause. Sie basiert auf einer X870-Plattform mit einer Ryzen 7 9800 X3D-CPU, und insgesamt waren die Zahlen etwas höher als bei der anderen RTX 5090-Karte, die wir zum gleichen Zeitpunkt dieses Tests ausprobiert haben. Es schwankt jedoch stark und es spielt keine Rolle, ob es sich um Rasterung handelt, mit oder ohne Ray-Tracing, DLSS und so weiter.

3D-Benchmark



Zeitspion: 26733



Schnellstraße: 8382



Hafen Royal: 21560



Stahl-Nomade: 7808



V Ray 6



RTX: 9358



Black Myth: Wukong Benchmark - Kinoreif, 4K DLSS



Nicht-Frame-Erzeugung: 19



Rahmen-Generation: 34



Total War: Warhammer III



1080 Pence: 267,00



1440p: 184,60



4K: 98,50



Es ist eine Sache, dass Total War: Warhammer III immer noch teure Hardware benötigt, um in 4K zu laufen, aber es ist noch schlimmer für diejenigen, die all das gute Zeug in Black Myth: Wukong haben wollen. Das Benchmark-Tool und das echte Spielerlebnis sollten jedoch nicht ganz dasselbe sein, da das Benchmark-Tool das Worst-Case-Szenario darstellt.

Red Dead Redemption 2



1080p: 179,41



1440p: 151,50



4K: 108,43



Cyberpunk 2077

Ultra Einstellungen, Ray-Tracing Ultra / DLSS 4 + Multi Frame Generation:



1080p: 130,82/399,82



1440 Seiten: 98,44/291,51



4K: 59,79/178,11



Falls jemand Zweifel hat, man kann in diesem Spiel nicht wirklich etwas Natives ausführen, da ich 18.79 bekam, als alles ausgeschaltet und ohne künstliche Hilfsmittel war. Metro Exodus war wie üblich instabil und machte sich an unserem Testtag nicht die Mühe, zu laufen. In einer Woche wird es wahrscheinlich ohne Probleme funktionieren. Obwohl DLSS 3 hier einen signifikanten Unterschied macht, ist es immer noch verrückt, dass es so lange nach der Veröffentlichung nicht über 60 FPS ohne Unterstützung kriechen kann.

Star Wars Outlaws

4K Ultra, mit und ohne DLSS:



4K: 38,00



4K + DLSS: 114,00



Dies ist ein seltsames Spiel, das einerseits zeigt, wie gut das Upscaling mit dem Modell Transformer und Multi Frame Generation funktioniert, und andererseits auch einfach schrecklich auf den PC portiert ist. 38 FPS mit einer Grafikkarte, die die zweitteuerste dieser Generation ist, sind einfach nicht akzeptabel. In der Zwischenzeit haben wir:

Dragon Age: The Veilguard

4K Ultra, mit vollem Ray-Tracing:



4K: 49,00



4K + DLSS + Multi-Frame-Erzeugung: 135,00



Gelungene Integration, aber auch wieder ein groteskes Beispiel, dass man mit einer Grafikkarte, die fast 1.000 Euro kostet, nativ keine 60 FPS bekommt

Call of Duty: Black Ops 6

Mit und ohne DLSS:



1080p: 210,00/390,00



1440 Seiten: 172,00/311,00



4K: 114,00/207,00



Warhammer 40,000: Space Marine II

4K mit und ohne DLSS:



4K: 64,00/100,00



Warhammer 40,0000: Darktide

4K mit und ohne DLSS und mit eingeschaltetem Frame Generation:



4K: 97,00/117,20



Genau hier schneidet die Founder's Edition deutlich besser ab als die andere Karte, die wir im gleichen Zeitraum getestet haben. Ich kann nicht erklären, warum, aber wenn aktualisierte Treiber veröffentlicht werden, kann der Unterschied etwas geringer sein.

Auch zum Übertakten gibt es eine echte Möglichkeit, da man selbst mit einem Adapter etwa 100 Watt zum Spielen hat, obwohl es für viele wohl keinen Sinn machen dürfte. Aber der Preis ist niedriger, die Leistung ist in vielen Fällen 20-30% besser als beim Vorgänger, aber auch hier ist der Unterschied zu einer RTX 4080 manchmal recht minimal. Mit anderen Worten, es hängt von den Spielen ab, die Sie mögen. Das heißt, für jeden, der weniger als eine RTX 4080 hat, wäre es ein sehr offensichtliches Upgrade, da es leise ist, eine moderatere Menge an Strom verbraucht, und wenn Sie die Art von Person sind, die gerne 1.000 Pfund für eine Grafikkarte ausgibt, dann ja... Es wird empfohlen.