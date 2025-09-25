Fernando Alonso gewann an diesem Tag vor 20 Jahren seine erste F1-Weltmeisterschaft

HQ

Am 25. September 2005 gewann Fernando Alonso seinen ersten Formel-1-Weltmeistertitel. Mit 24 Jahren war er der jüngere Fahrer, dem dies gelang (ein Rekord, der später von Lewis Hamilton im Jahr 2008 und Sebastian Vettel im Jahr 2010 gebrochen wurde). Alonso und Renault beendeten die Dominanz von Michael Schumacher und Ferrari (der Deutsche gewann fünf Weltmeistertitel in Folge).

Alonso wurde beim GP von Brasilien Dritter, gewann aber sieben der 19 Rennen in diesem Jahr, nachdem er 2004 sieglos geblieben war. 2003 hatte er seinen ersten Grand Prix gewonnen und war damit der erste Spanier, dem dies gelang. Mit dem Renault R25 gelang es ihm und seinem Renault-Teamkollegen Giancarlo Fisichella, auch die Konstrukteursmeisterschaft zu gewinnen.

2006 gewann Alonso erneut den Titel, gewann aber nie wieder eine Weltmeisterschaft. 2007 (einen Punkt hinter Kimi Räikkönen), 2010 (vier Punkte hinter Sebastian Vettel), 2012 (drei Punkte hinter Vettel) und 2013 war er sehr nah dran. Es waren die goldenen Jahre der "Alonsomanía", in der die Formel (nach dem Fußball) die am meisten diskutierte Sportart in der spanischen Gesellschaft wurde. Es half, dass es auch im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt wurde...

Alonso hat seit 2013 keinen Grand Prix mehr gewonnen, aber mit 44 Jahren kämpft er immer noch darum und sieht 2026 als ein Jahr der Chancen, mit dem neuen Reglement und der Arbeit von Adrian Newey bei Aston Martin.