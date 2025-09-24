Fernando Alonso deutet seinen Rücktritt an: Umgekehrter Zusammenhang mit der Leistung von Aston Martin im Jahr 2026

HQ

Fernando Alonso ist auf der Jagd nach seinem 33. Sieg seit 2013. Der Spanier ist mit 44 Jahren der älteste Fahrer in der Startaufstellung und hat seine Teilnahme für 2026 bei Aston Martin bestätigt. Wird er jedoch über seinen aktuellen Vertrag hinausgehen, der am Ende der Saison 2026 ausläuft? Alonso sprach in einem Interview, das von seinem Team Aston Martin veröffentlicht wurde, darüber und sagte, dass er umso wahrscheinlicher im selben Jahr in den Ruhestand gehen wird, je besser es mit dem neuen Auto für 2026 läuft.

"Wenn es gut läuft, denke ich, dass es ein sehr guter Moment ist, um aufzuhören, denn ich bin seit vielen, vielen Jahren auf der Jagd nach einem konkurrenzfähigen Auto und einem wettbewerbsfähigen Rennen, und wenn ich das habe, denke ich, dass es ein sehr guter Weg ist, meine Karriere zu beenden.

"Sagen wir, wenn wir konkurrenzfähig sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich aufhöre. Wenn wir nicht konkurrenzfähig sind, wird es sehr schwer sein, aufzugeben, ohne es noch einmal zu versuchen."

Alonso erklärt, dass er die Entscheidung für das nächste Jahr aufschieben wird und denkt auch darüber nach, in welcher Situation sich sein Team befindet. "Es geht jetzt nicht um mich. Ich muss nicht weiter Rennen fahren. Ich bin nur hier, um Aston Martin zu helfen, Weltmeister zu werden, egal ob mit mir hinter dem Steuer oder ohne mich hinter dem Steuer, das ist der Hauptzweck dieses zweiten Kapitels meiner Karriere."

Alonso zog sich bereits 2018 aus der Formel 1 zurück, um sich anderen Renndisziplinen zu widmen, darunter den Gewinn von Le Mans 24 und zweimal der Langstrecken-Weltmeisterschaft. 2021 kehrte er in die Formel 1 zurück, im selben Jahr, in dem Aston Martin in den Wettbewerb zurückkehrte. Er kam 2023 zu Aston Martin, aber die Leistung der Autos hat sich von Jahr zu Jahr verschlechtert. In der Fahrerwertung liegt er nun auf Platz 14.

Im nächsten Jahr jedoch, mit mehreren neuen Regeln für Motoren und Chassis, die alle Teams betreffen, und der Expertise von Ingenieurlegende Adrian Newey sieht Alonso eine Chance und hat das Gefühl, dass sie das Zeug dazu haben, um eine Weltmeisterschaft zu kämpfen.