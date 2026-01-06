Aryna Sabalenka triumphiert, Nick Kyrgios fällt in Brisbane

HQ

Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios haben ihre Tennissaison 2026 begonnen und den umstrittenen Battle of the Sexes hinter sich gelassen, mit ungleichmäßigen Ergebnissen. Kyrgios, der das gemischte Ausstellungsspiel gegen die weibliche Weltranglistenerste gewann, verlor sein erstes Match gegen den Amerikaner Aleksandar Kovacevic mit 6:3 6:4 in 65 Minuten beim Brisbane International, einem der Tennisturniere bis zu den Australian Open.

Der 30-jährige Australier hat in den letzten Jahren unaufhörlich unter Verletzungen gelitten, wird es aber in wenigen Tagen im Doppel erneut versuchen und am Mittwoch mit Thanasi Kokkinakis zusammenspielen. Seine Hoffnung ist es, Stärke und Selbstvertrauen zurückzugewinnen und später in diesem Monat eine Wildcard für die Australian Open zu erhalten.

Unterdessen deklassierte Aryna Sabalenka die Spanierin Cristina Bucsa, Weltranglistennummer 50, in nur 47 Minuten mit 6:0 6:1 in ihrem ersten Spiel desselben Turniers, Brisbane International, das 500 Punkte für Frauen und 250 für Männer bringt, wobei Sabalenka den Sieg vom Vorjahr verteidigen wird, während Jiří Lehečka, der Meister von 2025, nach einem Sieg gegen Tomas Machac in seinem Eröffnungsspiel auf Sebastian Korda trifft.

