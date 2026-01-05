"Frauentennis steht für sich": Swiatek ist kritisch mit Sabalenkas "Battle of the Sexes"

HQ

Iga Swiatek, Weltranglisten-2 der WTA-Rangliste, äußerte sich kritisch gegenüber dem "Battle of the Sexes" zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios, der damit endete, dass Kyrgios Sabalenka mit 6:3, 6:3 besiegte – ein Match, das viele als schädlich für das Frauentennis und den Frauensport insgesamt ansahen.

Der polnische Spieler sagte, das Spiel sei unnötig gewesen und müsse nicht mit Männersportarten vergleichen. "Ich habe es nicht geschaut, weil ich so etwas nicht schaue. Ich denke auf jeden Fall, dass es viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Es war Unterhaltung, aber ich würde nicht sagen, dass das etwas mit gesellschaftlichem Wandel oder wichtigen Themen zu tun hatte."

"Ich glaube, der Name war genau derselbe wie der vom Billie Jean King Match 1973. Das wars. Es gab keine weiteren Gemeinsamkeiten, denn ich habe das Gefühl, dass Frauentennis momentan für sich allein steht", sagte Swiatek und behauptete: "Wir haben so viele großartige Athletinnen und großartige Geschichten, die wir präsentieren können, wir müssen uns nicht unbedingt mit dem Herrentennis vergleichen. Ehrlich gesagt muss es keine Konkurrenz geben."

Iga Swiatek vertritt derzeit Polen im United Cup, dem einzigen gemischten Wettbewerb in den ATP- und WTA-Wettbewerben. Swiatek besiegte Eva Lys und Hubert Hurkacz besiegte Alexander Zverev und sicherte sich einen 2:0-Sieg gegen Deutschland.