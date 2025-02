Dünkirchen besiegt Lille im Coupe de France mit heldenhaftem Comeback im Elfmeterschießen: Sie verloren mit 0:3...

HQ

Dies ist eine Woche für nationale Wettbewerbe in Europa. Am Mittwoch und Donnerstag finden die Halbfinalspiele des EFL Cups statt, in Spanien läuft das Viertelfinale Copa del Rey und in Frankreich findet diese Woche das Achtelfinale statt, bei dem Teams wie Stade Brestois und PSG bereits für die nächste Phase bestätigt sind... Aber mit einer großen Überraschung.

Der Lille Olympique Sporting Club (LOSC, allgemein bekannt als Lille) ist überraschend von einem Zweitligisten, Union Sportive du Littoral de Dunkerque, aus dem Wettbewerb geworfen worden... Auf die heldenhafteste Art und Weise, die man sich vorstellen kann: mit dem Ausgleichstreffer in der allerletzten Sekunde, in der 96. Minute, und mit dem Rückstand von zwei Toren im Elfmeterschießen.

Lille dominierte das Spiel wie erwartet mit 60 % Ballbesitz und 17 Schüssen, davon 8 auf das Tor. Der einzige Torschuss des niederländischen Spielers Kay Tejan von USL Dunkerque ging jedoch ins Tor, und das Spiel wurde im Elfmeterschießen entschieden.

Die unglaublichste Tatsache ist, dass Lille im Elfmeterschießen mit 3:0 gewann. Nach den ersten beiden verschossenen Elfmetern scheiterte Dunkerque jedoch nicht mehr, aber Lille vergab drei, darunter einen von Torhüter Ewen Jaouen, der auch den letzten Elfmeter verwandelte und zum Helden des Abends wurde.