Arsenal deklassiert BIS JETZT mit 6:0 und erreicht damit zum ersten Mal das Finale des Women's Champions Cup

HQ

Die FIFA führt in der Saison 2025/26 einen neuen Frauenfußballwettbewerb ein, den Women's Champions Cup, der dem Männer-Interkontinentalpokal entspricht: ein kurzer Wettbewerb zwischen den sechs Siegern der Vereinswettbewerbe der sechs wichtigsten FIFA-Konföderationen.

Die erste Ausgabe, basierend auf den Siegern der Saison 2024/25, begann im Oktober 2025 mit einem Spiel zwischen den Siegern der AFC und der OFC Women's Champions League. Wuhan Jiangda besiegte Auckland United mit 1:0, und dann verlor Wuhan im Dezember gegen die Siegerin der CAF Women's Champions League in der zweiten Runde, die Royal Armed Forces Sports Association (AS FAR) aus Marokko.

Das Halbfinale fand am 28. Januar statt, wobei die Siegerin der UEFA Women's Champions League, Arsenal, die marokkanische Mannschaft mit 6:0 deklassierte. Im anderen Halbfinale endete das "Derby der Amerikas" zwischen Gotham FC von CONCACAF und Corinthians von CONMEBOL 1:0 für das brasilianische Team. Beide Halbfinalen fanden in London statt.

Daher findet das Finale zwischen Arsenal und Corinthinas am Sonntag, den 1. Februar 2026, um 18:00 GMT und 19:00 Uhr MEZT statt. Gotham und AS FAR spielen am selben Tag um 14:45 GMT ebenfalls ein Spiel um Platz drei.

Werden Sie die erste Ausgabe des Women's Champions Cup verfolgen?