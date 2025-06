Arsenal spielt 2026 beim ersten FIFA Women's Champions Cup

HQ

In diesem Sommer startet die FIFA Klub-Weltmeisterschaft im Männerfussball mit einem Format, das dem üblichen FIFA Fussball-Weltcup mit Nationen ähnelt. Zuvor hatte die FIFA im vergangenen Jahr den neuen Interkontinentalpokal ins Leben gerufen, bei dem Real Madrid seine erste Ausgabe gewann. Im kommenden Jahr führt die FIFA die gleichen Ideen im Frauenfussball ein und schafft den FIFA Women's Champions Cup 2026 und die Klub-Weltmeisterschaft der Frauen 2028.

Der im vergangenen März angekündigte FIFA Women's Champions Cup ist das direkte Pendant zum Interkontinentalpokal im Männerfussball: ein Wettbewerb, der jedes Jahr ausgetragen wird, mit Ausnahme des Jahres, in dem die Klub-Weltmeisterschaft der Frauen stattfindet. Der Champions Cup wird ein reduziertes Turnier mit nur sechs Teilnehmern sein, die jeweils die sechs kontinentalen Konferenzen gewinnen: UEFA (Europa), CAF (Afrika), AFC (Asien), CONCACAF (Nordamerika), CONMEBOL (Südamerika) und OFC (Ozeanien).

Im Falle der UEFA ist das natürlich der Sieger in der Women's Champions League, den Arsenal in diesem Jahr gegen den FC Barcelona gewann. In diesem kurzen Wettbewerb spielen die Klubs AFC (Wuhan Jiangda) und OFC (Auckland United) in der ersten Runde, und der Sieger kämpft gegen den Sieger der CAF. Der Sieger kämpft dann im Halbfinale gegen den UEFA-Vertreter (in diesem Fall Arsenal), während die CONCACAF (Gotham FC) und die CONMEBOL (TBD) das andere Halbfinale direkt bestreiten.

Die erste Ausgabe des FIFA Women's Champions Cup findet von Januar bis Februar 2026 statt und findet jedes Jahr im Winter statt, mit Ausnahme der Jahre, in denen die FIFA Klub-Weltmeisterschaft der Frauen stattfindet, die 2028 mit 19 Mannschaften stattfinden wird.