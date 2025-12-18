HQ

Paris Saint-German erreichte ein historisches Sechstaufel, indem es Flamengo im Interkontinentalpokal besiegte, auch wenn es nicht einfach war: Die Libertadores- und Brasileirão-Meister führten die Champions-League-Sieger ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich PSG, obwohl Dembélé und Barcola ihre Schüsse verfehlten, dank des Torwarts FDG, der vier der fünf Schüsse von Flamengo parierte.

Luis Enrique war überrascht, als er Safonov wählte. PSGs Haupttorwart Lucas Chevalier, berühmt von Luis Enrique ausgewählt, um Gianluigi Donnarumma zu ersetzen, der zu Manchester City wechselte, hatte in seinen ersten Monaten bei PSG Verletzungen, und Safonov stand auf: Er hat drei Spiele bestritten und zwei Spiele in Frankreich zu Null gehalten.

Im Intercontinental Cup-Finale konnte er einen Elfmeter von Jorginho, der das Spiel unentschieden machte, nicht abwehren, doch später im Elfmeterschießen hielt er vier Schüsse.

Safonov, neuer Stammtorwart für Luis Enrique?

Safonov, 26 Jahre alt, spielte zwischen 2017 und 2024 in Krasnodar und wurde im Juni 2024 für 20 Millionen Euro verpflichtet. In der Saison 2024/25 absolvierte er nur 17 Einsätze in allen Wettbewerben, davon 10 in der Ligue 1, darunter ein Champions-League-Spiel gegen Bayern München und das Coupe de France-Finale gegen Reims, bei dem er ebenfalls die Null spielte.

Seine ersten drei Einsätze in dieser Saison waren heldenhaft, und Luis Enrique hatte zuvor erklärt, dass kein Spieler einen sicheren Platz in der Startelf hat, nicht einmal der Torwart, und Spieler sich seinen Platz verdienen müssen. Wird Safonov der Haupttorwart von PSG im Angriff?