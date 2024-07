Arranger: A Role-Puzzling Adventure - Ein Leitfaden zu Geheimnissen und Sekundärmissionen

HQ

In meinem Arranger: A Role-Puzzling Adventure Testbericht verrate ich euch, warum ihr dieses Spiel unbedingt vor Ende des Sommers ausprobieren solltet. Es ist so einfach wie das Hochladen auf Ihr Mobilgerät über Netflix, wenn Sie ein Abonnement haben, oder wie der Kauf und Download für Nintendo Switch, PS5 oder PC. In jedem Fall werden Sie es nicht bereuen, denn es ist eine erfrischende Erfahrung für die wärmere Jahreszeit; Mit einer schönen Botschaft, einer niedlichen Geschichte und einzigartigen Rätseln.

Nun, obwohl diese Rätsel ein wenig knifflig werden können, besteht der Zweck dieses Arranger-Leitfadens nicht darin, Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu geben, wie Sie jedes Rätsel lösen können. Eines der großartigen Dinge an diesem Spiel ist, dass Sie selbst lernen können, wie Sie Jemma durch die Reihen und Spalten bewegen, um mit den verschiedenen Elementen, die eingeführt werden, voranzukommen, und wenn Sie nicht weiterkommen, bietet Ihnen das Spiel selbst einige Optionen, um es zu einem Spaziergang im Park zu machen, die Sie aktivieren können, indem Sie diesen Schritten folgen:



Rufen Sie das Pausenmenü auf

Gehen Sie zu "Einstellungen"

Klicken Sie auf "Gameplay"

Wählen Sie die Optionen "Assists"

In diesem Menü kannst du wählen, ob du "Rätsel überspringen" oder den "Quest-Tracker" aktivieren möchtest, der dir zeigt, wo das nächste Ziel liegt.



Das heißt, Arranger: ARPA hat einige optionale Nebenquests, die ein wenig versteckt sind, einige Geheimnisse und einige skurrile Lösungen, und basierend auf euren Anfragen werden wir diesen Support-Leitfaden für Furniture & Mattress ' neues Indie-Juwel ausfüllen. Unnötig zu erwähnen, dass es einige leichte Spoiler für die Geschichte geben wird.

Werbung:

So löst man das Glockenrätsel

Eines der besten Rätsel im Spiel ist auch eines der einfachsten, weil es nicht auf komplexen Rasterbewegungen basiert, sondern eher auf der Intuition der Umgebung im Zelda-Stil. Wenn wir es Ihnen buchstäblich sagen, werden wir das Genie verderben, aber sagen wir einfach, dass das Spiel Sie zu einer anderen Art von Glocke als Alternative zur ruinierten Glocke führen wird. Hast du jetzt herausgefunden, wie du alle drei auf einmal läuten kannst?

So vervollständigen Sie Arranger: A Role-Puzzling Adventure auf 100%

Bevor du dich dem Endboss stellst und die Static im Hold besiegst, wird dich das Spiel deutlich warnen, dass du die Karte immer noch erkunden kannst, um Aufgaben zu erledigen, bevor es kein Zurück mehr gibt. Hier empfehlen wir dir, dein Spiel zu speichern und nicht mit dem Aufzug zur Party zu fahren, bis du die optionalen Nebenquests abgeschlossen hast. Was sind also diese Nebenquests? Weitergelesen...

Was sind Schreine?

Schreine sind Orte sowohl in der Hauptgeschichte als auch in den sekundären Zielen, die dir mehr darüber liefern, worum es bei den Arrangers, Jemmas und Mogs Rasse oder Blutlinie, geht. Wenn Sie sie abgeschlossen haben, erwartet Sie ein traditionelles 3x3-Puzzle, bei dem Sie den Spalt verschieben, um ihn an das Bild anzupassen. Dabei erhältst du eine uralte Schrift über die Arranger... und über unsere eigene Welt heute.

Werbung:

Zum Beispiel, indem du die Mine vervollständigst oder indem du die besondere Kraft mit Du-weißt-schon-wem aktivierst.

Was ist, wenn ich die Tierpaare nicht mache?

Das ist uns in unserem Spiel passiert und es könnte dir sehr gut passieren. Wenn du im Dschungelgebiet ankommst, triffst du auf den Animalist, einen Charakter, der dich bittet, den Heiratsvermittler zu spielen, um drei Tierarten zusammenzubringen. Dies ist jedoch auch genau der Zeitpunkt, an dem sich die Spielwelt mit verschiedenen Pfaden öffnet, und da es in Arranger keine Karte als solche gibt, die du konsultieren kannst, kannst du sehr wohl gehen und die Hauptquest weiter abschließen.

Aber keine Sorge: An der obigen Stelle, kurz bevor du in den Aufzug einsteigst, kannst du die Karte noch einmal erkunden, und obwohl es nur ein kurzer Fußweg ist, erreichst du bald das Dschungelgebiet entlang des Bachweges (siehe beigefügtes Bild). Von dort aus kannst du das Gorilla-Versteck sehr leicht sehen, wenn du es noch nicht abgeschlossen hast. Außerdem musst du durch ein riesiges Ei den Eingang zum Dinosaurier-Straußen-Versteck finden und schließlich den Eingang zur Schlangenecke durch eine große, von Rohren umgebene Rutsche. Die drei Rätsel sind etwas schwieriger, machen aber viel Spaß, und wir werden dir jetzt noch nicht verraten, wie du sie lösen sollst.

So kommst du zu den drei geheimen Glühwürmchen

Ein weiterer optionaler Schrein. Im Gegensatz zum Bereich der Tierpärchen bemerkt Jemma hier, dass sich die Karte seit dem letzten Mal verändert hat, so dass es sich wohl um eine Endgame-Mission handelt, oder zumindest etwas, das man nicht bei seinem ersten Besuch im Wald machen kann, aber wenn sich die Szenerie nach dem Ereignis mit den Liebenden und dem Abgrund verändert.

Konkret siehst du drei größere Glühwürmchen in grünen, violetten und blauen Farben, die aber auf dem Standardweg scheinbar nicht erreichbar sind, als wären sie auf separaten Landstrichen isoliert.

Lassen wir uns wieder einmal von Zelda inspirieren: Hier geht es darum, die etablierten Regeln ein wenig zu beugen, die unsichtbare Mauer zu durchbrechen und fantasievoll zu denken. Versuchen Sie bei den ersten beiden großen Glühwürmchen, die Bühne in ihre Richtung zu überqueren. Für den ersten (grün, von Süden) verlässt du die Karte, und für den zweiten (lila, von Norden) baust du einen unsichtbaren Pfad, Quadrat für Feld. Und wie erreicht man das blaue Glühwürmchen im Westen? Hören Sie auf zu versuchen, die Bühne zu überqueren: Schauen Sie sich das Bild an, in der Gegend mit drei kleinen Glühwürmchen gibt es drei Schiebebüsche. Hast du es nicht gerade gemerkt? Wenn du drei und drei aneinanderreihst, öffnet sich der Weg.

Oh, und hängen Sie sich nicht an dem glitschigen Eichhörnchen auf: Wir haben es an unerwartete Orte gefahren, und es war nicht wirklich nützlich, um den Schrein zu öffnen.

Wo ist das Osterei des geheimen Sessels?

Wir überlassen es Ihnen, diese auf eigene Faust zu entdecken, zumindest für ein paar Tage, aber es stellt sich heraus, dass es auf der Arranger -Karte eine geheime Ecke gibt, die Sie zu einem gemütlichen, komfortablen und... realistisch? Eine Art Easter-Egg-Szene. Tipp: Du wirst es kurz nach der Rettung des Liebespaares finden.

Haben Sie auch den Sessel gefunden, und was bedeutet er Ihrer Meinung nach?