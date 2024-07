HQ

Viele Male haben wir in der Vergangenheit gesehen, wie eine großartige Gameplay-Prämisse im Laufe des Titels, der um sie herum aufgebaut wurde, verwässert, unterentwickelt oder ersetzt wurde. Das war meine größte Befürchtung bezüglich Arranger: A Role-Puzzling Adventure, einem kleinen Spiel, das ich letzten Monat in LA kennengelernt habe, bei Summer Game Fest. Ich habe mich sofort in diese Hauptmechanik und die Art und Weise, wie sie dem Spieler vorgestellt wird, verliebt: Man kann die Hauptfigur Jemma in einer rasterbasierten Umgebung nach links und rechts bewegen, aber die gesamte Reihe oder Spalte, in der sie sich befindet, bewegt sich mit ihr, einschließlich dessen, was auf den ausgerichteten Zellen platziert ist, und sie kann die Kanten in einer Retro-Art und Weise abschleifen.

Das Spiel lehrt den Spieler bereits auf dem Titelbildschirm über diese und weitere Möglichkeiten. Es gibt kein Tutorial, kein buchstäbliches Händchenhalten, da alles über das Leveldesign angedeutet wird, und das gilt bis zum Schluss.

In meinem Fall war mein erstes Mal mit Arranger: ARPA auf einem iPad (da es auf Netflix veröffentlicht wird), wo sich das Spiel wie zu Hause anfühlte, da ich Jemma mit dem Finger nach links und rechts zog. Für diese Rezension habe ich jedoch einen Nintendo Switch-Code angefordert, um das Beste aus beiden Welten zu probieren: Touchscreen und Controller (es erscheint auch auf PC und PS5). Und weißt du was? Auch wenn es sich entspannend und ganz natürlich anfühlt, sich durch das Spiel zu wischen, habe ich mich am Ende nur auf das D-Pad verlassen, sowohl im Fernsehen als auch auf dem Handheld. Du kannst so ziemlich einhändig spielen (du wirst irgendwann ein paar Tasten für Interaktionen und Missionen drücken), aber da das gesamte Erlebnis auf "wir gehen hoch, runter, links, rechts" basiert, kannst du lässig, aber genau nur mit deinem linken Daumen spielen.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum du so spielen kannst: Das Spiel wird deine Reflexe nicht mit kniffligen Tastendrücken auf die Probe stellen, da es immer noch darum geht, was du tust und was du strategisch planst, mit dem Raster und deinen Zügen, und das fast rundenbasiert. Du beginnst damit, sehr einfache Dinge zu tun, während du versuchst zu verstehen, wie die ganze Welt funktioniert, und in diesem ersten Prozess findest du vielleicht gewöhnliche Aktionen wie das Sprechen mit einem Charakter in der Nähe etwas zu kompliziert für das, was sie sind, aber sobald du die Raster in den Griff bekommen hast, wirst du dich schnell bewegen, besonders wenn du die Loop-Off-the-Edge-Mechanik beherrschst.

Von da an fügten die Entwickler bei Furniture & Mattress immer neue Elemente hinzu, wie Wendungen und Optimierungen an der Hauptmechanik. Schwerter, Flöße, Brücken, Minenwagen, Haken, Laserstrahlen, Feinde und Gefahren, die sich mit deinen Bewegungen synchronisieren, Portale, Rohre, Katzen, Angelruten (!)... Alles funktioniert anders, da es Jemmas eigentümlichen Regeln in dieser Welt folgt, und keine von ihnen fühlt sich überstrapaziert oder redundant an, da sie normalerweise bestimmten Bereichen der Karte vorbehalten sind, wo du einen straff gestalteten, in sich geschlossenen Fortschritt mit einem großartigen Gefühl der Belohnung findest.

Mit anderen Worten, das Design dieses Spiels als Puzzle-Abenteuerspiel ist einfach meisterhaft. Und für mich ist es auch die Schwierigkeitskurve, denn obwohl ich immer große Herausforderungen fand und es eine ganze Weile dauerte, bis ich einige der kniffligeren Denksportaufgaben (einschließlich Nebenmissionen) gelöst hatte, kam ich nie ganz fest: Es ging immer darum, weiter nachzudenken und es zu versuchen, um schließlich einen Weg zu finden, wie es klick machen kann. Und genau das verlange ich von einem guten Puzzle, und auf jeden Fall gibt es Hilfen für diejenigen, die einfach nur vorwärts wollen.

Aber dann ist Arranger: A Role-Puzzling Adventure nicht nur ein sehr gutes kleines Puzzle, sondern auch eine liebenswerte, bewegende, manchmal urkomische Geschichte. Und das schafft es, das ganze Erlebnis zu etwas zu machen, an das Sie sich erinnern werden. Der feine Schreibstil (hauptsächlich Dialoge) und die Lokalisierung (zumindest ins Spanische) sorgen dafür, dass Sie sich auf die nächste Interaktion mit den Charakteren freuen. Ein sehr passender, ironischer Sinn für Humor ist da, um sowohl Eltern als auch Kinder zum Lachen zu bringen, aber dann gibt es eine reifere unterschwellige Botschaft, die Teenagern und Erwachsenen vorbehalten ist. Das Spiel vermarktete sich selbst als Selbstfindungsreise, und auf dieser Reise gelingt es ihm, auf sehr kluge Weise über Bewegungsmangel, Sucht nach Bildschirmen und sozialen Medien, Dazugehören, Posieren, unabhängiges Denken, Ausgrenzung und mehr zu sprechen.

Um ein schönes Ganzes zu vervollständigen, sorgt die eher künstlerische Seite der Dinge dafür, dass Spieldesign und Geschichte auf die sensibelste Weise zusammenarbeiten. Vom bizarren Charakterdesign bis hin zur Darstellung von Umgebungen und Zwischensequenzen auf dem Bildschirm, von den ersten Gitarrentönen, die dich in einem neuen Bereich willkommen heißen, bis hin zu dem Gefühl, dass du trotz der gerasterten Präsentation auf Blätter trittst - es sieht wirklich so aus, als hätten die Entwickler harmonisch zusammengearbeitet.

Ich hätte gerne ein Dialogprotokoll gehabt, um einige der interessanteren oder lustigeren Zeilen noch einmal zu lesen, und vielleicht wird das Spiel in der zweiten Hälfte ein wenig zu stumpf oder absichtlich verwirrend mit Backtracking und Kartennavigation, als dass man die optionalen Nebenmissionen abschließen könnte, aber ersteres kann behoben werden und letzteres hat mehr damit zu tun, wie Vervollständiger sich diesem Spiel und seinen Geheimnissen nähern wollen.

Jemma "bewegt sich ein bisschen anders" in dieser Welt und das ist nicht nur in Ordnung - es ist das, was Arranger: A Role-Puzzling Adventure einen doppelten Zweck gibt, sowohl in Bezug auf das einzigartige Gameplay als auch auf die Erzählung. Es regt dich zum Nachdenken an, und zwar nicht nur über die Rätsel selbst, während du versuchst, alles passend zu machen, oder vielleicht während du tatsächlich das durcheinander bringst, was ein bisschen zu geordnet war. Für dieses schöne Abenteuer sind wir dankbar, das ist das Spiel, das ihr diesen Sommer alle spielen müsst.