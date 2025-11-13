Aristide Barraud, Rugbyspieler, der bei den Anschlägen von Paris 2015 verletzt wurde: "Meine größte Freude und mein größter Stolz ist es, mir ein neues Leben aufgebaut zu haben"

HQ

Aristide Barraud, ehemaliger Rugby-Profispieler von Mogliano SSD, war einer der 413 Menschen, die bei den Terroranschlägen vom 13. November 2015 in Frankreich verletzt wurden. Er wurde in die Lunge und ins Bein geschossen, als er sich im Restaurant Le Petit Cambodge, wo 13 Menschen starben, abschirmte, um seine ebenfalls verwundete Schwester zu schützen. Sie überlebten beide, aber es fügte ihm große Schäden zu, die ihn daran hinderten, zu seiner professionellen Sportkarriere zurückzukehren.

Zehn Jahre später sagt Barraud jedoch, dass er sich geistig und körperlich geheilt fühlt: "Was mir in den Sinn kommt, ist, dass ich sehr stolz und glücklich bin, heute ein normales Leben zu führen, dass ich es geschafft habe, dieses Ereignis hinter mir zu lassen, dass ich es geschafft habe, ein Leben wieder aufzubauen, ein Umfeld zu haben, das nie mit mir darüber spricht." Der 36-jährige Barraud sagte der Nachrichtenagentur Marca am zehnten Jahrestag der Anschläge.

"Diese Ereignisse nahmen zu viel Raum ein, und heute ist das nicht mehr der Fall, daher ist es meine größte Freude und mein größter Stolz, dass ich es geschafft habe, ein Leben abseits davon aufzubauen."

Barraud sagt, er habe nie über die Anschläge nachgedacht und den Prozess nicht verfolgt, weil er "weder das Bedürfnis nach Wiedergutmachung noch nach Wahrheit verspürt hat, da ich meine Wiedergutmachung und meine Wahrheit anderswo als im Prozess gesucht habe", aber er habe trotzdem als Zeuge ausgesagt, weil er fest an die Gerechtigkeit seines Landes glaube.

"Heute schaue ich mir Rugby an, ohne traurig zu sein oder zu bereuen, weil ich es versucht habe"

Nun erfindet er seine Karriere als Künstler, Autor und Fotograf neu: 2017 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel "Mais ne sombre pas" über die Anschläge, aber sein Leben ist jetzt "weit weg von den Anschlägen". Er und seine Schwester (Akrobatin) werden im kommenden März zum ersten Mal auf eine große Bühne gehen, für eine Show, die nichts mit den Anschlägen zu tun hat.

2017 versuchte er, zum Rugby zurückzukehren, aber "sein Körper war kaputt". Er hat immer noch Schmerzen, "mein Körper ist sehr stark geschädigt: "Ich würde sagen, ich habe gelernt, mit körperlichen Schmerzen zu leben, die eine andere Art von Schmerzen sind als die eines Rugbyspielers, aber ich brauche Routinen, also habe ich Routinen für Sport, Yoga, Schwimmen, Dehnen... Mein Körper hat oft zu kämpfen, aber das ist die Kehrseite des Lebens am Leben. Das ist mir lieber, als nicht lebendig zu sein. Ich akzeptiere es."

Und obwohl er seine Karriere nie wiedererlangt hat, ist er immer noch mit Rugby verbunden: Er arbeitet mit L'Équipe oder Le Monde für Rugby-Fotos und verfolgt und bewundert die heutige französische Mannschaft. Und vor allem ist er stolz darauf, dass er es versucht hat: "Heute kann ich Rugby schauen, ohne Traurigkeit, ohne Reue, denn die Tatsache, dass ich trotz der Schwere meiner Verletzungen versucht habe, auf das Spielfeld zurückzukehren, hat es mir ermöglicht, zu leben, ohne mich zu fragen, ob ich es geschafft hätte. Ich halte mich nicht mit dem "Was wäre, wenn" auf und bin sehr ruhig, weil ich den ganzen Weg gegangen bin.

Die Verletzungen, die ich erlitten habe, haben nichts mit mir zu tun; sie waren auf einen Unfall zurückzuführen, und ich tat alles, was ich konnte, um am Leben zu bleiben und auf das Feld zurückzukehren: Ich habe das Erste erreicht, nicht das Zweite, aber ich habe alles getan, was ich konnte, und nachdem ich das getan habe, kann ich heute in völliger Gelassenheit leben."

Lesen Sie auch: Wie sich die Ereignisse am 13. November 2015 im Stade de France abspielten: Lob für die Kameradschaft zwischen französischen und deutschen Spielern

Ein anderer Rugbyspieler half ihm: "Es scheint unmöglich"

Man könnte sogar sagen, dass Rugby sein Leben gerettet hat, denn es war ein Rugby-Kollege und Teamkollege, Serge Simon, der erste, der ihm half, nachdem er angeschossen worden war. "Wenn ein Drehbuchautor das in einen Film packen würde, würde es niemand glauben, weil es unmöglich erscheint. Es geschah tatsächlich in einer Stadt mit Millionen von Einwohnern, und die Person, die mir am nächsten stand, war ein ehemaliger Rugbyspieler, den ich kannte und der für denselben Verein gespielt hatte wie ich. Wir sind auch heute noch sehr gute Freunde. Ich liebe ihn von ganzem Herzen; Er ist wichtig für mich, und ich weiß, dass ich wichtig für ihn bin."

Barraud gibt zu, dass es ihm psychische Folgen hinterlassen hat, die über die körperlichen Schmerzen hinausgehen: "Ich habe mehr Angst, mehr Angst, ich werde einfach psychisch und physisch viel schneller müde, aber ich habe mein Leben daran angepasst, also gibt es kein Problem", und ist glücklich und aufgeregt über all seine neuen Projekte... und das neue, glückliche und erfüllte Leben, das er sich aufgebaut hat.