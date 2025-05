HQ

Antony Matheus dos Santos, der als einer der schlechtesten Neuzugänge aller Zeiten für Manchester United gilt, hat sich in Spanien komplett verändert und spielt für Real Betis. Der 24-jährige brasilianische Stürmer, der im Jahr 2025 die Zahlen von Vinícius Jr. übertreffen wird, wurde zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder in den Kader der brasilianischen Nationalmannschaft unter dem Kommando von Carlo Ancelotti berufen. Zuvor steht er aber noch im Finale gegen Chelsea in der UEFA Conference League an.

Seit er im Januar 2025 auf Leihbasis zu Betis kam, hat er in 25 Spielen für Betis neun Tore und fünf Vorlagen erzielt, ist damit einer der besten Spieler der zweiten Saisonhälfte in Spanien und übertrifft fast alle Tore, die er in zweieinhalb Jahren für Manchester United erzielt hat. Kürzlich hat Antony in einem Interview mit TNT Sports Brazil (via AS) verraten, dass er während seines Aufenthalts in Manchester unter Depressionen leidet.

Emotional und weinend sagte Antony in die brasilianischen Kameras, dass er seinen Willen zum Fußballspielen verloren habe und "nicht einmal die Kraft hatte, mit meinem Sohn zu spielen. Ich verbrachte Tage ohne Essen, eingesperrt in meinem Zimmer. Es war sehr schwierig, aber Gott sei Dank bin ich jetzt sehr glücklich hier."

"Ich musste mich selbst finden und wieder glücklich sein, denn Fußball zu spielen ist etwas, das ich immer geliebt habe. Ich hatte eine sehr schwierige Zeit bei United und konnte diese Freude nicht finden. Ich sagte meinem Bruder, dass ich es nicht mehr aushalten könne. Mein Bruder hat mich gebeten, noch ein bisschen durchzuhalten, dass sich alles ändern würde", fügte er hinzu und fügte hinzu, dass das Spielen gegen Betis alles für ihn verändert habe und er sich wieder glücklich fühle.

Seine Zukunft ist in der Schwebe, aber es wird angenommen, dass Manchester United ihn an Betis verkaufen wird, wo er nächstes Jahr in der Europa League spielen wird und sich als Sechster in LaLiga qualifizierte, unabhängig davon, was im Finale der Conference League passiert.