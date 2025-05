Wo kann man das UEFA Conference League Finale zwischen Betis und Chelsea sehen und alles, was Sie wissen müssen

HQ

Die UEFA Conference League ist ein sehr junger Wettbewerb, aber er gewinnt als drittklassige kontinentale Klubmeisterschaft an Bedeutung, was eine größere Vielfalt an Mannschaften in europäischen Wettbewerben ermöglicht. In seiner vierten Ausgabe empfängt es jedoch eine mittelgroße spanische Mannschaft, die noch nie ein europäisches Finale erreicht hatte, Real Betis, gegen den zweifachen Champions-League-Sieger, den zweifachen Europa-League-Sieger und den sechsfachen Premier-League-Sieger Chelsea.

Im höherklassigen Finale der Europa League gab es die beiden schlechtesten Finalisten in der Geschichte der UEFA-Meisterschaften. Fußball ist manchmal skurril. Auch wenn Chelsea als klarer Favorit klingt, haben sie ähnlich abgeschnitten wie Betis: Chelsea wurde mit 68 Punkten Vierter in der Premier League und sicherte sich damit den Platz in der Champions League im nächsten Jahr, und Betis wurde mit 60 Punkten Sechster und sicherte sich damit den Platz in der Europa League im nächsten Jahr... es sei denn, sie gewinnen das Finale und ziehen in die Champions League ein.

Auch die Schlussphase von Betis in dieser Saison war spektakulär, denn Antony traf in fast jedem Spiel. Betis besiegte den Halbfinalisten Fiorentina, während Chelsea Djurgårdens ausschaltete.

So sehen Sie das Finale der UEFA Conference League

Die UEFA Conference League findet am Mittwoch, 28. Mai, um 20:00 Uhr MESZ und 21:00 Uhr MESZ im Breslauer Stadion in Breslau, Polen, statt.

Dies ist eine Liste der Sender der UEFA Conference League in Europa, aber Sie können die vollständige weltweite Liste hier lesen.



Österreich: Canal+



Belgien: RTBF, Telenet



Dänemark: Disney+



Finnland: Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: RTL



Griechenland: Antennen-TV, Cosmote TV



Italien: Sky



Niederlande: Ziggo Sport



Norwegen: Viaplay



Polen: Polsat



Portugal: Sport TV



Irland: Premier Sports



Spanien: Movistar+



Schweden: Disney+



Vereinigtes Königreich: TNT Sports



Zur Erinnerung: In den vier Jahren seiner Geschichte hat keine Mannschaft den Titel mehr als einmal gewonnen: 2022 die Roma, 2023 West Ham United und 2024 Olympiakos. Wird Betis Europa mit dem ersten Interkontinental-Titel überraschen?