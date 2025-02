"Meme "-Spieler Antony blüht bei Betis auf und lässt die Fans von Man United sich fragen, ob sie verflucht sind

HQ

Antony Matheus dos Santos, ein 24-jähriger brasilianischer Rechtsaußen, gilt aufgrund des hohen Preises (United zahlte 87 Millionen Pfund, 100 Millionen Euro mit Add-Ons, die zweitteuerste Verpflichtung aller Zeiten) als einer der schlechtesten Neuzugänge von Manchester United, und seine Seltenheit an Toren (sowie umstrittene Jubelfeiern und Spielzüge wie dieser "peinliche" 720º-Spin) haben beim spanischen Klub Betis eine neue Heimat gefunden. Und bis jetzt sind die Betis-Fans begeistert von ihm.

Nach nur drei Spielen hat er bereits zwei Tore erzielt, einmal in LaLiga (obwohl die Mannschaft verlor) und gestern gegen Gent, das beste Ergebnis, das die Mannschaft je in europäischen Wettbewerben als Gast erzielt hat: 0:3 gegen den belgischen Klub Gent, der im Rahmen der Play-offs der Conference League um den Einzug ins Achtelfinale die höchste europäische Niederlage seit 2009 hinnehmen musste. Er erzielte das erste Tor und bereitete das zweite vor, was den Sieg deutlich machte, der sie dem Achtelfinale näher bringt, wo sie auf Chelsea treffen könnten.

Antony erhielt in Manchester nie viel Liebe, bis zu dem Punkt, dass er ein meme wurde. Zwei Tore in drei Spielen sind bereits mehr als das eine Tor, das er letztes Jahr in der gesamten Saison für Manchester United in 14 Spielen erzielt hat, und die Fans fragen sich, ob das Team verflucht ist...