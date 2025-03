Ana Peleteiro kritisiert das spanische Fernsehen, weil es ihr Halbfinale im Dreisprung bei den Europameisterschaften nicht ausgestrahlt hat

HQ

Ana Peleteiro, spanische Dreispringerin, Gewinnerin von Bronze in Tokio und Gold bei den Leichtathletik-Europameisterschaften (im Freien) in Rom im vergangenen Jahr, hat das Finale des Dreisprungs bei den Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften 2025 in Apeldoorn, Niederlande, erreicht. Peleteiro ist eine der erfolgreichsten und bekanntesten Sportlerinnen Spaniens, nationale Rekordhalterin, und sie war verärgert, dass das spanische Fernsehen ihr Halbfinale am Donnerstag nicht übertrug.

Auf Instagram beschwerte sie sich, dass der Sportkanal von TVE, Teledeporte, das Halbfinale nicht live (um 18:30 Uhr Ortszeit) übertrug, also postete sie selbst den Link zur TVE-Plattform, um es online zu sehen. "Morgen, so Gott will, wenn ich im Finale stehe, denke ich, dass ihr es sehen könnt... zumindest hoffe ich das. Vielleicht nicht, wer weiß. Es gibt Dinge, die ich nie verstehen werde."

Später sagte sie zu Reportern: "Es ist immer dasselbe. Es ist die EM, bei der wir mit der besten Mannschaft anreisen und die besten Chancen auf Medaillen haben. Ich denke, es ist ein Fehler, sich selbst keine Priorität zu geben, aber na ja... Welcome to Spain! ".

Berichten zufolge ignorierte sie auch Fragen des TVE-Reporters und sagte: "Am Ende sind diejenigen, die hier sind, diejenigen, die wichtig sind, diejenigen, die wirklich an die Leichtathletik glauben. Wir müssen euch danken und nicht denen, die nicht hier sind."

Ihre Haltung gefiel dem TVE-Reporter Francisco José Caro nicht, der den Sender verteidigte und sagte: "Soweit ich weiß, wurde der Großteil des Spieltags auf RTVE Play übertragen, und soweit ich weiß, wird der Rest der Meisterschaft auch auf Teledeporte übertragen."

Wann findet das Dreisprung-Finale bei der Hallen-EM 2025 statt?

Das Finale findet um 18:50 Uhr MEZ (17:50 Uhr in Großbritannien) statt. In Spanien wird das Finale auf Teledeporte im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Sie können alle Wettbewerbe überall von Eurovision Sport online verfolgen.