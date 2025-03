So sehen Sie die Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften 2025 an diesem Wochenende in Apeldoorn live Die Leichtathletik-Europameisterschaft in der Halle findet an diesem Wochenende bis zum 9. März statt.

HQ Bei den European Athletics 2025, die in Apeldoorn, Niederlande, stattfinden, haben mehr als 600 Athletinnen und Athleten aus 46 Ländern für den Hallenwettbewerb versammelt. Dazu gehört auch die Olympiamedaillengewinnerin Femke Bol, die am Donnerstag, dem ersten Tag der Meisterschaften, in der 4x400-m-Staffel an der ersten Goldmedaille des Gastgeberlandes teilnahm. Aber es gibt noch viel zu spielen, denn vom 6. bis 9. März findet das ganze Wochenende über Action statt und es gibt einen sehr vollen Terminkalender mit Wettkämpfen, die früh am Morgen beginnen und in der Nacht enden, mit der Anwesenheit bekannter Medaillengewinner wie dem griechischen Weitspringer Miltiadis Tentoglou, dem deutschen Kugelstoßer Yemisi Ogunleye oder dem norwegischen Läufer Jakob Ingebrigtsen. So sehen Sie die Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften 2025 live Wenn Sie die ganze Action verfolgen möchten, können Sie sie zwar von lokalen Fernsehsendern übertragen, aber Sie können sie von überall aus von der Eurovisionsplattform aus verfolgen. Die Nutzung ist kostenlos und ermöglicht Ihnen den Zugang zu allen Live-Wettbewerben, obwohl Sie möglicherweise zu nationalen TV-Sendern weitergeleitet werden (wir haben es in Spanien ausprobiert, und einige Wettbewerbe leiten Sie zum offiziellen TVE-Stream auf ihrer eigenen Plattform). In Ländern wie Deutschland oder Frankreich ist diese Plattform die einzige Möglichkeit, dies zu sehen. Eine kurze Liste von anderen Sendern, die die europäischen Leichtathletik-Spiele in Apeldoorn sehen können, ist diese.

Dänemark: DR



Finnland: YLE



Griechenland: ERT



Irland: RTE



Italien: RAI



Niederlande: NOS



Portugal: RTP



Spanien: Fernsehen



Großbritannien: BBC

Die vollständige Liste der europäischen Sender für die Hallen-Leichtathletik-Meisterschaften finden Sie hier. Die Meisterschaften dauern bis Sonntag, Spiel 9. European Athletics