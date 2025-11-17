Álvaro Martínez Bueno spricht über den "emotionalen" Wandel von DC Black Label zu Vertigo

HQ

Wenn Sie ein häufiger Leser der Top-Imprint-Reihe von DC Black Label sind, The Nice House on the Lake, sind Sie mit der Arbeit ihres Mitschöpfers Álvaro Martínez Bueno sehr vertraut. Der spanische Künstler war maßgeblich daran beteiligt, die Comicserie zu einem modernen Erfolg zu machen, und kürzlich hatten wir die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, um seine Gedanken zur Rückkehr des klassischen Imprints Vertigo zu erfahren, für das The Nice House on the Lake als Startprojekt dienen wird.

In einem Gespräch bei San Diego Comic Con Malaga erklärte Martínez Bueno den emotionalen Wandel von Black Label zu Vertigo und wie sehr das für ihn eine große Sache ist, auch wenn der Übergang seinen üblichen kreativen Prozess nicht wirklich beeinflussen wird.

"Emotional sehr. Denn Vertigo bedeutet mir viel, bedeutet für viele Leser weltweit. Anfangs war es, als wäre ich in New York zur Präsentation des Imprints. Es wurde angekündigt, dass Vertigo zurückkehrt, und die Aufregung im gesamten Panel und im Raum war überwältigend. Aber am Ende arbeite ich mit denselben Leuten, mit denselben Redakteuren, gleichen... Also, wann immer ich an meinem Schreibtisch sitze, mache ich meinen Job so, wie ich es getan habe, als ich Black Label war. Ich habe mit dieser Serie viel kreative Freiheit. Das hat sich nicht geändert, und das ist das, was mir am wichtigsten ist."

Wir haben auch Martínez Bueno nach dem Aufstieg europäischer und insbesondere spanischer Künstler in der Comicwelt gefragt, woraufhin er erklärte, warum so viele Kreative aus der Region Erfolg haben.

"Um ehrlich zu sein, denke ich, wir liefern noch etwas anderes, denn Spanien hat viele... Viele Leute werden das sagen. Wahrscheinlich teilen meine Kollegen diese Meinung mit mir. Wir haben Einfluss vom US-Markt, vom französischen Markt, vom japanischen Markt, auch von unserem eigenen, künstlerischen Erbe in Spanien, das seit Jahrhunderten stark ist. Also, wir haben keine... Wir fühlen uns nicht zurückhaltend, wenn es darum geht, zu liefern...

"Ich meine, wenn man sich Jorge Jimenez' Arbeit ansieht, sind sie perfekte Superhelden, destilliert auf die perfekte Form. Aber wenn man ein bisschen kratzt, gibt es dort viel Manga, auch viele europäische Künstler. Und wenn man sich die Arbeit von Pepe [Larraz] anschaut, ist es dasselbe. Pepe ist von vielen, vielen, vielen französischen Künstlern beeinflusst. Pepe hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Er weiß viel über Kunst. Man sieht also, dass es noch etwas anderes bringt. Und es ist wirklich merkwürdig, denn es gibt ein paar tausend spanische Künstler, die auf dem US-Markt arbeiten, und niemand sieht gleich aus. Deshalb bringen wir viel Persönlichkeit mit."

Das vollständige (und lokal untertitelte) Interview finden Sie unten, und für mehr über spanische Künstler aus San Diego Comic Con Malaga verpassen Sie nicht unser Gespräch mit Larraz über Spider-Man und eine mögliche DC-Zukunft sowie mit Jimenez über Batman und seine Naruto-Inspiration.