Jorge Jimenez über die Tatsache, dass Batman wieder blau wird: "Ich denke, es ist gut in dieser Welt, ein bisschen Farbe, weißt du?"

Es ist kein Geheimnis, dass Batman im Moment größer ist als je zuvor. Der auf Gotham City basierende Superheld galt lange Zeit als Teil der "Big Three" von DC, aber in letzter Zeit ist er auf eine Weise explodiert, mit der Superman und Wonder Woman nicht mithalten können. Dies liegt zweifellos zum Teil daran, wie Batman die Welt der multimedialen Unterhaltung an der Kehle gepackt hat, während sie gleichzeitig die Welt der Comics weiterhin dominiert.

Die neuesten Verkaufsdaten, die von ICv2 gesammelt wurden, zeigen, dass die vier meistverkauften Comics des Septembers 2025 alle Batman Geschichten waren, wobei die zweite und vierte auf der Liste die neue Auflage ist, die gerade veröffentlicht wird und einfach als Batman bekannt ist.

Dieser Comic wurde von Matt Fraction geschrieben, mit Illustrationen von Jorge Jimenez und Farben von Tomeu Morey, und als Teil der jüngsten San Diego Comic Con Malaga hatten wir den Luxus, mit Jimenez über diesen Lauf zu plaudern und wie er die Caped Crusader neu definiert.

Bemerkenswert ist, dass die Fans das Redesign von Batman erkennen werden, das sich von seinen neueren dunkleren und graueren Kostümfarben abwendet und zu einem klassischeren Blau mit gelben Akzenten und taktischem Gürtel zurückkehrt. Warum diese Richtung eingeschlagen wurde, hat uns Jimenez folgendes erklärt.

"Ich bin sehr glücklich, jetzt an der neuen Piste zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel entschieden, dass der neue Batman blau sein sollte. Es war auch etwas ganz Besonderes, denn als ich all die Jahre anfing, war alles so düster. Denn Batman ist offensichtlich düster. Aber ich denke, es ist gut in dieser Welt, ein bisschen Farbe, weißt du? Ja, ich bin im Moment sehr, sehr glücklich mit dem Zeichnen. Wenn ich die Drehbücher von Matt Fraction sehe, bin ich sehr, sehr aufgeregt beim Zeichnen, weil jede Ausgabe besser ist als die vorherige. Also, weißt du, ich bin sehr, sehr glücklich dabei."

Bisher sind zwei Ausgaben dieser Serie erschienen, aber wir können im Laufe der Monate noch mehr erwarten. Sehen Sie sich das vollständige Interview mit Jimenez unten an.