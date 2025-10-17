Pepe Larraz über die Herausforderungen bei der Illustration von Spider-Man: "Es ist sehr wichtig, dass man sich mit Peter verbindet"

HQ

In letzter Zeit gab es viele Diskussionen darüber, wer die großen Drei in der Welt der Comics sind. Lange Zeit schienen sich die Fans einig zu sein, dass es sich um DCs führendes Trio von Superman, Batman und Wonder Woman handelte, aber in den letzten Jahrzehnten ist Marvel auf eine Art und Weise gewachsen, wie es DC im Mainstream nicht getan hat, so sehr, dass wir heute oft sehen, wie Wonder Woman ihren Platz in diesem Pantheon für den von Spider-Man verliert.

Unnötig zu erwähnen, dass Spider-Man größer und wichtiger ist als je zuvor, also was gehört dazu, die Geschichte dieses Charakters zu erweitern und was sind einige der Herausforderungen, die Autoren und Künstler bewältigen müssen, wenn sie neue Geschichten mit dem Netzschleuderer in der Hauptrolle einführen?

Wir haben kürzlich mit dem Künstler Pepe Larraz bei San Diego Comic Con Malaga gesprochen, wo wir ihn über den The Amazing Spider-Man -Lauf, an dem er beteiligt ist, und über die obige Frage befragt haben.

"Meine Erfahrung mit Spider-Man ist für mich die schwierigste Serie aus dem Haus der Ideen", beginnt Larraz. "Vor allem für mich, weil es kompliziert ist, nicht nur die Art und Weise, wie er sich bewegt, sondern nicht nur die Emotionen der Figur im Griff haben muss. Es ist sehr wichtig, dass du dich mit Peter verbindest, also ist es sehr wichtig, dich auf diesen Teil zu konzentrieren. Ich meine, es sind nicht die Probleme von Spider-Man, es sind die Probleme von Peter, und dann bringt er diese Probleme in sein Spider-Man-Leben.

"Und ich habe das Glück, dass Joe Kelly das Drehbuch geschrieben hat, denn Joe ist fantastisch darin, diese Art von Drehbüchern zu schreiben. Ich meine, es sind Drehbücher mit Gefühlen, die wirklich wichtig sind, die sich auf einer tiefen, auf einer persönlichen Ebene mit dir verbinden. Und genau das hat er in der Serie getan, im ersten Handlungsbogen. Ich finde es sehr schön, mit einigen Geschichten über Peter in einem sehr jungen Alter. Und ich denke, Sie werden es genießen."

Kelly und die The Amazing Spider-Man -Serie von Larraz starteten Anfang des Jahres und wird bis Ende 2025 ihre 17. Ausgabe vorgestellt haben. Er folgt einem Peter Parker, der versucht, das Leben als Mann und als Held wieder in Einklang zu bringen und sieht, wie er sich in einer Welt zurechtfindet, in der viele seiner größten Feinde verschwunden sind und nun hinter den Kulissen agieren.

