Spider-Man- und X-Men-Veteran Pepe Larraz, welcher DC-Charakter passt zu ihm: "Jeder liebt Batman"

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Comic-Kreative zwischen Marvel und DC und anderen konkurrierenden Verlagen wechseln. Vor diesem Hintergrund hat sich der Illustrator Pepe Larraz hauptsächlich auf Marvel konzentriert und seine Fähigkeiten zur Verfügung gestellt, um Spider-Man, die X-Men und sogar Star Wars in einem Comicformat zum Leben zu erwecken.

Aber hat er Ambitionen, etwas bei DC auszuprobieren? Gibt es eine Figur, die am besten zu seinem kreativen Stil passt? Wir haben genau diese Frage Larraz bei San Diego Comic Con Malaga gestellt, wo er folgendes erklärt hat.

"Ja, ich meine, jeder liebt Batman. Ja, das ist der Punkt. Das ist der sehr offensichtliche Grund, weil Batman so formbar ist, weißt du. Ich würde Ihnen gerne eine super interessante Antwort über Green Lantern geben, aber ich war noch kein Green Lantern-Leser. Aber ich habe einige Batman-Geschichten gelesen, die ich wirklich mag. Ich mag die Fähigkeit, die Figur zu nehmen und sie in verschiedene Zeiten zu versetzen, aus der Kontinuität heraus, in verschiedenen Prozessen. Aber es sind immer die gleichen Themen, aber unterschiedliche Umgebungen. Und die Erkundung des Charakters ist ein Charakter, den man gegen alles schlagen kann, was man will, den er halten wird. Das ist es, was ich an Batman mag. Ich meine, jeder hinterlässt seine Spuren in Batman und man kann Batman in jeder Geschichte wiedererkennen. Aber es ist nicht völlig anders. Also, ja, ich denke, es ist ziemlich formbar, wenn es das gibt."

Also, was denkst du, ist Larraz und Batman eine himmlische Kombination? Schauen Sie sich unser vollständiges Interview unten an und lesen Sie hier über die Herausforderungen, die es mit sich bringt, Spider-Man zum Leben zu erwecken.