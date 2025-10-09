Jorge Jiménez: "Wenn ich hier bin, um Superman und Batman zu zeichnen, dann ist das Naruto zu verdanken"

HQ

Eine San Diego Comic-Con ist immer ein großartiger Treffpunkt für die aktuelle Szene von Künstlern und Schöpfern aus der Welt der Popkultur, insbesondere Comics, um zusammenzukommen und enge Begegnungen mit Lesern und Enthusiasten der Welt zu haben. Aber wenn dies die erste SDCC ist, die außerhalb der Vereinigten Staaten stattfindet, und sie findet auch in Spanien statt, ist das ein Grund mehr, die großartigen Künstler hervorzuheben, die dieses Land der Branche gegeben hat. Und es gibt nur noch wenige, die die Zukunft des Comics so prägen wie Jorge Jiménez.

Der DC-Cartoonist der aktuellen Batman-Serie, der in der Vergangenheit auch an SuperSons und Superman Rebirth gearbeitet hat, war auf der ersten San Diego Comic-Con in Málaga anwesend und gab ein exklusives Interview mit Gamereactor, in dem unser David Caballero über seine aufstrebende Karriere sprechen konnte, von seinem Karrierewechsel bis hin zu seiner aktuellen Situation als einer der renommiertesten Batman-Cartoonisten. Das vollständige Interview mit Untertiteln finden Sie unten.

Denn obwohl bekannt ist, dass Jorge Jiménez in Granada Bewegungs- und Sportwissenschaften studierte (man denke nur an seinen beneidenswerten Körperbau), bevor er sich ganz dem Zeichnen zuwandte, war es ein Moment und ein sehr spezifischer Charakter, der ihn dazu brachte, den Stift wieder in die Hand zu nehmen. Denn für ihn ist "Naruto wie meine Religion".

"Als Kind habe ich viel gezeichnet, aber ich habe aufgehört zu zeichnen. Aber als ich erwachsen war, so 22, 23 Jahre alt, habe ich die Naruto-Serie gesehen." Anscheinend war die Anime-Adaption des Mangas von Masashi Kishimoto eine Katharsis für Jimenez.

"Früher wollte ich die Naruto-Serie nicht sehen, weil ich dachte, sie sei wie eine Kopie von Dragon Ball. Ich verstehe es nicht. Das interessiert mich nicht. Aber als ich Naruto zum ersten Mal sehe, erinnere ich mich, dass ich diese Serie gesehen habe, wie... Oh mein Gott, ich liebe es zu zeichnen. Ich will wieder zeichnen (...) Und ich fing wieder an zu zeichnen, wegen Naruto. Also bin ich hier und zeichne Superman und Batman, dank Naruto und dank Masashi Kishimoto."

Wer weiß, vielleicht zeigt uns Jorge Jiménez eines Tages einen Superman, eine Wonder Woman oder einen Batman, der uns an die schelmischen Shinobi des Dorfes Konoha erinnert. Obwohl die Wahrheit ist... Er hat bereits etwas Naruto gezeichnet, in einem Crossover mit den Ninja Turtles. Hoffen wir, dass wir Jorge Jiménez' Talent auch in der Zukunft von DC genießen können.