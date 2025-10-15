Six Kings Slam startet heute: Zeiten und wie man Viertelfinals mit Sinner, Zverev, Tsitsipas, Fritz sehen kann

HQ

Der Six Kings Slam beginnt heute, Mittwoch, in Riad, die zweite Ausgabe des Exhibition-Turniers, das sechs der derzeit besten Tennisspieler nach Saudi-Arabien bringt, die weder um ATP-Punkte noch um Prestige kämpfen... aber für Geld, die größten Preise aller Zeiten im Tennis, sogar mehr als der Gewinn eines Grand Slams.

Jeder Teilnehmer erhält 1,5 Millionen US-Dollar (1,3 Millionen Euro, 1,1 Millionen Pfund) für die Teilnahme und weitere 4,5 Millionen US-Dollar für den Gewinner, der Riad mit 5,5 Millionen Euro oder 4,6 Millionen Pfund mehr Geld verlässt. Stefanos Tsitsipas wurde im vergangenen Sommer bekannt gegeben, nachdem Jack Draper eine Verletzung erlitten hatte, die die Saison beendete.

Das Turnier könnte ein Wiedersehen zwischen der Nummer 1 der Welt, Alcaraz, und der Nummer 2 der Welt, Sinner, bringen, aber erwarten Sie diese Woche keine Änderungen in der Weltrangliste: Das könnte später bei den Paris Masters (25. Oktober - 2. November) passieren.

Six Kings Slam Spielzeiten

Viertelfinale (Mittwoch, 15. Oktober)



Taylor Fritz vs. Alexander Zverev (18:30 Uhr, 17:30 Uhr BST)



Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas (nach dem letzten Match)



Halbfinale (Donnerstag, 16. Oktober)



Carlos Alcaraz vs. Fritz oder Zverev (18:30 Uhr, 17:30 Uhr MESZ)



Novak Djokovic vs. Sinner oder Tsitsipas (nach dem vorherigen)



Finale (Samstag, 18. Oktober)



Spiel um Platz drei (18.30 Uhr, 17.30 Uhr BST)



Finale (nach dem vorherigen Spiel)



So sehen Sie Six Kings Slam

Die weltweiten Rechte für das Turnier wurden von Netflix gekauft, dem Streamer, der auch die weltweiten Rechte an anderen Sportereignissen wie Boxkämpfen besitzt. Es wird mit jedem Abonnement ohne zusätzliche Kosten live zu sehen sein.

Freust du dich schon auf den Six Kings Slam? Jannik Sinner holte sich im vergangenen Jahr den begehrten Preis, wird er das Kunststück in diesem Jahr wiederholen?