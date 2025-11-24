HQ

Christian Horner, ehemaliger Red-Bull-Teamchef, der letzten Juli aufgrund von Machtkämpfen im Formel-1-Team – und möglicherweise wegen Vorwürfen von Fehlverhalten – entlassen wurde, könnte bald als Teamchef für Aston Martin in den Sport zurückkehren. Das würde bedeuten, dass Horner Andy Cowell ersetzen würde, der laut Berichten der BBC im Juli 2024 ernannt wurde.

Der Grund für den plötzlichen Ersatz von Cowell könnte Adrian Newey sein. Newey, ein legendärer Ingenieur, dessen Autos 14 Fahrertitel und 12 Konstrukteurstitel gewonnen haben, der mit Ayrton Senna zusammenarbeitete und Gegenstand eines Dokumentarfilms von Ben Affleck und Matt Damon sein wird, wurde von Lawrence Stroll, Eigentümer von Aston Martin, engagiert. Es gibt jedoch Berichte, dass Newey und Cowell viele Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten hatten.

Adrian Newey bleibt ein Schlüsselspieler für die Zukunft des F1-Teams: Stroll hat Millionen von Dollar investiert, um Aston Martin zu einem wettbewerbsfähigeren Team zu machen, und Cowell ist das entbehrlichere Element in der Gleichung. Laut Motorsport hat Newey das höhere Gehalt im Unternehmen und hält eine Minderheitsbeteiligung.