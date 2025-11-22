Matt Damon und Ben Affleck werden einen Dokumentarfilm über den F1-Ingenieur Adrian Newey produzieren

HQ

Adrian Newey, der 66-jährige Ingenieur, der derzeit als technischer Direktor und Miteigentümer bei Aston Martin arbeitet und zuvor bei McLaren, Williams oder Red Bull Racing tätig war, wird Gegenstand eines Dokumentarfilms sein, der von Ben Affleck und Matt Damon koproduziert wurde und vorläufig den Titel 'Turbulence: The Greatest Mind in Formula One ' trägt.

Newey gilt als Legende in der Formel 1 und im Motorsport, dessen Entwürfe 14 Fahrer- und 12 Konstrukteurstitel gewonnen haben, nachdem er für Sportlegenden wie den verstorbenen Ayrton Senna, Sebastian Vettel, Max Verstappen und nun für Fernando Alonso gearbeitet hat, was Aston Martin in der nächsten Saison neue Hoffnungen gibt.

Der Film, wie von Variety enthüllt, wird parallel zur kommenden Formel-1-Saison gedreht, zeigt seine Arbeit bei Aston Martin und wird von The Whisper Group, Mark Stewart Productions und Artists Equity produziert, die von Matt Damon und Ben Affleck mitbegründet wurden.

Der Film wird von Michael Tolajian inszeniert, Regisseur weiterer Sportdokumentationen We Beat the Dream Team (über College-Spieler, die mit Bird, Jordan und Magic für die Olympischen Spiele 1992 trainieren), 30 for 30: Once Brothers (über die Rivalität zwischen den Basketballspielern Vlade Divac und Drazen Petrovic, die durch den Balkankrieg getrennt sind); oder Q-Ball (über das Basketballteam eines Gefängnisses).