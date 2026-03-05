Adrian Newey bringt etwas Optimismus in Aston Martin: "Vielleicht das fünftbeste Chassis"

HQ

Die Probleme von Aston Martin mit den Honda-Motoren waren schlimmer als erwartet, wobei Teamchef Adrian Newey erklärte, dass dies ein echtes Risiko dauerhafter Nervenschäden für die Fahrer Fernando Alonso und Lance Stroll darstellt.

Stroll beschrieb das Gefühl der Fahrgestellvibration, das durch die Motoren verursacht wurde, als "Stromschlag": "Es ist nicht weit daneben. Es ist eine sehr unangenehme Vibration. Es ist schlecht für den Motor, aber auch schlecht für den Menschen im Auto." Unterdessen sagte Alonso, dass sie sich "auch ein wenig taub in den Fingern und Füßen fühlen, weil diese niedrige Frequenz im Auto ständig ist."

Dennoch gibt es Raum für Optimismus. Alonso sagt, dass er nach den Änderungen beim Bahrain-Test, bei denen der erste diese seltsamen Vibrationen spürte, das Rennen beenden kann (über Sky). Honda-Chef Koji Watanabe sagte, dass die Wirksamkeit dieser Maßnahmen erst am Freitag im Autorennen sichtbar wird.

Und nicht alles ist schlecht. Adrian Newey sagte, dass ihre Chassisleistung "etwas hinter den Führenden zurückliegt, vielleicht das fünftbeste Team" (von elf), wobei der Leistungsunterschied zwischen dem besten Team und Aston Martin etwa eine Sekunde oder drei Viertelsekunde beträgt.

"Das Auto hat ein enormes, enormes Entwicklungspotenzial. Es wird natürlich ein paar Rennen dauern, bis wir dieses Potenzial voll ausschöpfen", argumentierte Newey (via BBC Sport). "Ich sehe keinen grundlegenden Grund in der Architektur des Autos, warum wir auf der Chassisseite nicht annähernd oder gar nicht voll wettbewerbsfähig werden können."