Formel-1-Großer Preis von Australien: Wann ist das erste Rennen 2026?

Das Eröffnungsrennen der Formel-1-Saison 2026 findet an diesem Wochenende in Melbourne, Australien, statt, und trotz der Befürchtungen, dass einige Fahrer und Teammitglieder es nicht rechtzeitig schaffen könnten, wurde bestätigt, dass trotz des Nahost-Konflikts, der den Luftverkehr aus Europa gestört hat, alle bereit sein werden.

Es gibt große Vorfreude auf dieses Formel-1-Rennen, das erste mit den neuen Reglementen, um zu sehen, wie sich die Fahrer nach den ersten Tests an die neuen Änderungen anpassen werden , die einige enttäuschten, weil die neuen Hybridautos nicht die gesamte Leistung nutzen.

Werden die Top-Fahrer der letzten Jahre wie Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris oder George Russell auch 2026 weiterhin dominieren? Wie wird das neue Cadillac-Team mit Sergio Pérez und Valtteri Bottas abschneiden? Ist Aston Martin wirklich so schlecht? Wir werden es an diesem Wochenende herausfinden:

Australische Grand-Prix-Zeiten (CET und GMT/UK)

Beachten Sie, dass aufgrund von Zeitunterschieden einige Ereignisse in europäischer Zeit den vorherigen Tag stattfinden können. Das Hauptrennen am Sonntag findet um 5 Uhr MEZ, am Sonntag um 15:00 Uhr Ortszeit um 4 Uhr GMT in Australien statt.

Freitag, 6. März



F3 Training - CET 22:50 Do / GMT 21:50 Do



F2-Training - CET 00:00 Fr / GMT 23:00 Do



F1 Freitraining 1 - MEZ 02:30 / GMT 01:30 Uhr



F3-Qualifikation – CET 04:00 / GMT 03:00 Uhr



F2-Qualifikation – MEZ 04:55 / GMT 03:55



F1 Freitraining 2 - MEZ 06:00 / GMT 05:00 Uhr



Samstag, 7. März



F1 Freitraining 3 - MEZ 02:30 / GMT 01:30 Uhr



F3 Sprintrennen – MEZ 07:25 / GMT 06:25



F2 Sprintrennen – CET 08:30 / GMT 07:30



F1-Qualifikation – MEZ 06:00 / GMT 05:00 Uhr



F3 Hauptrennen – CET 11:45 / GMT 10:45



Sonntag, 8. März