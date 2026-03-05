Honda macht die Autos von Aston Martin gefährlich für Fahrer: Gefahr dauerhafter Nervenschäden, warnt Newey

HQ

Aston Martins Albtraum mit Honda ist gut dokumentiert, aber er ist noch schlimmer, als es schien. Die Honda-betriebenen Autos sind nicht nur langsamer und unzuverlässig, sondern auch gefährlich für die Fahrer wegen Chasis-Vibrationen, die die Hände von Fernando Alonso und Lance Stroll gefährden.

Adrian Newey, Teamchef von Aston Martin, sprach kurz vor dem ersten Grand Prix der Saison in Australien und bereitet sich auf das Schlimmste vor: Es scheint, als könnten Fahrer nicht mehr als 15 oder 25 Runden absolvieren, ohne Gefahr zu laufen, dass die Nerven in ihren Händen durch Chasis-Vibrationen dauerhaft beschädigt werden. Die Vibrationen des Honda-Motors verursachen Zuverlässigkeitsprobleme (Defekte an den Batterien und sogar bei Spiegeln und Rückleuchten, die abfallen), aber noch wichtiger ist, dass sie ein Risiko für die Fahrer Fernando Alonso und Lance Stroll darstellen.

"Das viel bedeutendere Problem ist, dass die Schwingung letztlich in die Finger des Fahrers übertragen wird. Fernando ist also der Meinung, dass er nicht mehr als 25 Runden hintereinander laufen kann, bevor er dauerhafte Nervenschäden an den Händen riskiert. Lance ist der Meinung, dass er nicht mehr als 15 Runden vor dieser Schwelle fahren darf", sagte Newey (via BBC).

Honda hat einige Gegenmaßnahmen hinzugefügt, um Vibrationen zu stoppen, aber laut Koji Watanabe werden sie erst wissen, wenn sie funktionieren, wenn die Autos am Freitag wieder starten. Und Alonso sagte: "Wenn wir um den Sieg kämpfen würden, könnten wir drei Stunden im Auto bleiben, lass uns das klarstellen. Aber es ist definitiv etwas Ungewöhnliches, es sollte nicht da sein", und bat um eine Lösung, weil er nicht weiß, welche Konsequenzen es haben wird, wenn er monatelang so weitermacht.

Adrian Newey hat bereits gewarnt, dass sie sehr begrenzt sein werden, wie viele Runden sie fahren können, bis das Problem gelöst ist, aber es scheint klar, dass Fernando Alonso warten muss, bevor er wirklich um Rennsiege kämpfen kann... vielleicht sogar Rennen.