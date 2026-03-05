"Adrenalin ist viel höher als Schmerz", sagt Fernando Alonso, verlangt aber eine Lösung für das Honda-Motorproblem

HQ

Einen Tag vor dem Start der Formel 1 2026 in Australien ist Aston Martin das meistdiskutierte Team aus den falschen Gründen: Adrian Newey enthüllte, dass die durch den Honda-Motor verursachten Chassisvibrationen gefährlich für Fahrer seien und sie nur 15 oder 25 Runden fahren können, ohne dauerhafte Nervenschäden zu riskieren.

Fernando Alonso fügte jedoch noch etwas mehr Nuancen hinzu: Er sagt, es sei nicht schmerzhaft und nicht schwer, das Auto zu kontrollieren: "Das Adrenalin ist einfach viel höher als jeder Schmerz. Wenn wir um den Sieg kämpfen würden, könnten wir drei Stunden im Auto fahren. Lassen Sie uns das klarstellen", sagte der 44-jährige Spanier (über Motorsport).

Alonso sagte, dass das Adrenalin "alles überwältigt, wenn man im Auto sitzt", beschrieb die Vibrationen aber als "ungewöhnlich", etwas, das "nicht da sein sollte": "ein bisschen taub, denke ich, an Händen oder Füßen", beschrieb der Fahrer. "Wir spüren unseren Körper mit dieser Frequenz der Schwingungen, die du nach 20 oder 25 Minuten spürst."

Unterdessen beschrieb sein Teamkollege Lance Stroll es als "Stromschlag", und laut Newey kann er nicht länger als 15 Runden fahren, bevor er Unwohlsein empfindet.

"100% Vertrauen, dass Honda es reparieren wird", sagt Fernando Alonso

Laut Motorsport zieht Alonso es vor, Honda gegenüber diplomatisch zu sein, und erinnert sich an die Vorwürfe zwischen Alonso, McLaren und Honda wegen der ausgefallenen Motoren im Jahr 2015: "Jeden Tag in Sakura versuchen sie, Lösungen zu finden. Einige der Lösungen sind jetzt am Auto implementiert. Ich habe 100 % Vertrauen, dass Honda die Probleme beheben wird, weil sie das schon in der Vergangenheit gemacht haben. Sie werden immer wettbewerbsfähig und ein Top-Motor in der Formel 1 sein."