Messis Vater erholt sich positiv von gesundheitlichen Problemen, Familie fordert Respekt nach gefälschten Berichten über seinen Tod

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Als Leo Messi sein erstes Tor in einem Hattrick gegen Algerien erzielte, wischte er sich die Tränen weg. Später sagte er, sie seien es wegen des Matches nicht gewesen und dass er "harte Tage" hatte.

Tage nach dem Spiel kursierten in Argentinien einige Berichte, dass Jorge Messi, Lionels Vater, gestorben sei. Als Reaktion darauf teilte Messis Medienbüro eine Erklärung mit, in der bestätigt wurde, dass Jorge Messi sich von einem gesundheitlichen Problem gut erhole, und bat um Privatsphäre: "In solchen Zeiten fordern wir Verantwortung, Vorsicht und Menschlichkeit", sagte die Familie Messi. "Die Gesundheit einer Person und der Seelenfrieden ihrer Angehörigen sollten nicht Gegenstand von Spekulationen oder unverantwortlichem Medieninteresse sein."

Die Familie Messi gab nicht an, unter welchen gesundheitlichen Problemen Jorge Messi, 68, litt. Leo Messis Vater arbeitet weiterhin als sein Agent und Manager für seine Geschäfte und Medienbilder und begleitet ihn von seiner Ankunft in Barcelona bis zu seinem kürzlichen Wechsel zu Inter Miami.

Argentinien könnte sich am Montag, den 22. Juni, um 19:00 Uhr CEST, 18:00 Uhr BST, für die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft qualifizieren, wenn sie Österreich schlagen.