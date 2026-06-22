Kap Verde: Wie können sie zur Überraschung der Weltmeisterschaft werden und sich für die letzten 32 qualifizieren

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Kap Verde ist zu einem der herausragenden Länder der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 geworden: das drittkleinste Land in der Geschichte der Weltmeisterschaft, nach Curaçao (das am vergangenen Wochenende auch seinen ersten WM-Punkt erzielte) und Island 2018 ist dieser afrikanische Archipel mit rund 500.000 Einwohnern nach zwei Spielen ungeschlagen und hat ernsthafte Chancen, sich für die Runde der letzten 32 zu qualifizieren.

Das 2:2-Unentschieden gegen Uruguay bringt sie mit 2 Punkten auf den dritten Platz in Gruppe H, genauso wie Uruguay, und einen Punkt hinter Saudi-Arabien. Kap Verde hat bereits die beiden härtesten Teams der Gruppe überstanden (einschließlich des überraschenden 0:0-Unentschiedens gegen Spanien im Debütspiel mit einer heldenhaften Leistung von Torwart Vozinha, der über Nacht zum Instagram-Star wurde) und trifft am Samstag, den 27. Juni um 14:00 Uhr MES, 13:00 Uhr BST auf Saudi-Arabien.

Wenn Kap Verde gegen Saudi-Arabien gewinnt und Spanien Uruguay im gleichzeitig ausgetragenen Spiel besiegt, qualifiziert sich Kap Verde als Gruppenzweiter und spielt gegen den Tabellenführer der Gruppe J, der wahrscheinlich Argentinien sein wird.

Da sich jedoch auch die acht besten drittplatzierten Teams für die letzten 32 qualifizieren und Kap Verde zwei Unentschieden hat (daher eine Tordifferenz von 0), besteht immer noch große Chancen, dass sie als eines der besten drittplatzierten Teams gelten, selbst wenn sie gegen Saudi-Arabien unentschieden spielen und auf dem dritten Platz bleiben würden...