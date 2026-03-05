Zwei neue Amiibo für Kirby Air Riders angekündigt

HQ

Für diejenigen unter euch, die Amiibo sammeln, haben wir heute spannende Neuigkeiten, denn zwei neue Figuren basierend auf Kirby Air Riders wurden über die Nintendo Today App angekündigt. Es gibt bereits ein Amiibo aus diesem Spiel (Meta Knight & Shadow Star), aber jetzt werden auch Kirby & Dragoon sowie Noir Dedede & Hydra hinzugefügt.

Leider haben wir noch kein Veröffentlichungsdatum oder Preis. Es wurde außerdem bereits angekündigt, dass King Dedede & Tank Star auf dem Weg ist und das Startdatum nun auf den 2. Juli festgelegt wurde. Kirby Air Riders Amiibos kosten deutlich mehr als reguläre, und wir vermuten, dass das auch für die neuen Ergänzungen der Fall sein wird, aber man muss zugeben, dass sie wirklich cool sind, oder?

Außerdem haben wir gestern berichtet, dass der Soundtrack des Spiels zu Nintendo Music hinzugefügt werden muss, worüber ihr hier mehr lesen könnt.