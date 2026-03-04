Kirby Air Riders Soundtrack zu Nintendo Music hinzugefügt

HQ

Es war ein etwas ungewöhnliches erstes Jahr für die Switch 2, die zusammen mit Mario Kart World gestartet wurde. Weniger als sechs Monate später war es Zeit für ein weiteres exklusives Maskottchen-Rennspiel, Kirby Air Riders, was bedeutet, dass Nintendo im Grunde mit sich selbst konkurriert.

Während wir noch darauf warten, dass die Musik aus Mario Kart World zur Nintendo Music App hinzugefügt wird, wurde der Soundtrack von Kirby Air Riders nun hinzugefügt. Es gibt insgesamt 114 Songs aus dem melodischen Rennspiel, darunter Celestial Valley und Fantasy Meadows.

Wenn Sie mehr über das Spiel und vor allem über die Musik erfahren möchten, hat Nintendo auch ein Interview mit den Entwicklern veröffentlicht. Hier erklärt Regisseur Masahiro Sakurai, warum der Soundtrack eine so große Rolle in einem im Grunde genommen Rennspiel spielt, und wie immer gibt es eine interessante und zum Nachdenkliche anregende Antwort:

"Für Kirby Air Riders war das Erste, was ich speziell verlangte, eine charakteristische Melodie. In Rennspielen enden die Sitzungen meist schnell, weil die Spieler alles geben, also habe ich ihnen gesagt, dass ich unbedingt eine Melodie haben möchte, die bei den Spielern bleibt, auch wenn sie den Parcours nur einmal gelaufen sind.

"In letzter Zeit tendiert die Spielmusik zunehmend zu Ambient-Sounds und Melodien, die sich mit der Hintergrundkulisse vermischen. Aber ich habe mit Kirby Air Riders einen anderen Ansatz gewählt und Musik priorisiert, die wirklich heraussticht. Das hilft auch, dass das Spiel hervorsticht und einen synergetischen Effekt erzeugt, der ein großartiges Erlebnis bietet."

Das Interview lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, warum also nicht beim Hören der Musik aus Kirby Air Riders ?