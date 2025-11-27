Zwei Monate nach seinem Rücktritt wurde der ehemalige Radfahrer Geraint Thomas zum Renndirektor bei Ineos Grenadiers ernannt

HQ

Geraint Thomas, ehemaliger Profiradfahrer, der erst vor zwei Monaten im Alter von 39 Jahren in den Ruhestand ging, wurde zum Renndirektor des Radsportteams Ineos Grenadiers ernannt. Das Team gab die Ernennung heute Morgen bekannt und hob "das langfristige Engagement des Teams hervor, von innen heraus aufzubauen".

"Dieses Team ist seit dem ersten Tag mein Zuhause, und diese Rolle zu übernehmen fühlt sich wie ein natürlicher nächster Schritt an", sagte Thomas. "Ich habe so viel von den Menschen um mich herum gelernt – von meinen Mitfahrern und Mitarbeitern – und ich möchte nun auch in Zukunft auf unserem unglaublichen bisherigen Erfolg aufbauen."

Thomas gewann die Tour de France 2018 sowie viele weitere Rennen im Straßenrennsport und in Velodromen: Tour of the Alps 2017, Paris-Nice 2016, E3 Harelbeke 2015, Tour de Suisse 2022 sowie drei Weltmeisterschaften auf der Bahn (2007, 2008 und 2012) sowie zwei olympische Medaillen 2008 und 2012.

Letztes Jahr beendete er seine Karriere bei der Tour of Britain, die in seiner Stadt Cardiff endete, und wurde als einer der besten walisischen Athleten aller Zeiten begrüßt. "Die Grenadiers werden weiterhin mit Zielstrebigkeit, Bescheidenheit und einem Engagement für Exzellenz fahren – und ich freue mich darauf, diese Zukunft mitzugestalten", sagte Gjernaint.