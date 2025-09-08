Geraint Thomas verabschiedet sich bei seinem Heimrennen in Cardiff während der Tour of Britain emotional aus dem Radsport

HQ

Die Tour of Britain endete mit dem Sieg von Romain Grégoire in der Gesamtwertung nach sechs Etappen mit extrem knappen Ergebnissen (Remco Evenepoel kam nur 2 Sekunden dahinter ins Ziel, der drittplatzierte Julian Alaphilippe lag vier Sekunden hinter Grégoire, und die Top Ten trennten nur 17 Sekunden.

Der geistige Protagonist des Rennens war jedoch Geraint Thomas, der walisische Fahrer, der sich entschied, seine Karriere in seiner Heimat Cardiff zu beenden, wo er vor 39 Jahren geboren wurde. Tausende von Fans feierten Thomas' illustre Karriere, die Siege sowohl im Velodrom als auch im Straßenrennen umfasst: Tour de France 2018, Tour of the Alps 2017, Paris-Nizza 2016, E3 Harelbeke 2015, Tour de Suisse 2022 sowie auf der Bahn drei Weltmeisterschaften (2007, 2008 und 2012) und zwei olympische Medaillen in den Jahren 2008 und 2012.

Während die Tour of Britain laut CyclingWeekly keine großen Menschenmengen anzieht, gab es laut CyclingWeekly "fast überwältigende Menschenmengen", um einen der größten walisischen Athleten aller Zeiten zu sehen, der sich dafür entschied, "nicht viel zu sagen, weil ich denke, dass ich wieder zusammenbrechen werde".

"Ich habe das Gefühl, dass ich meine ganze Karriere lang Glück gehabt habe, wie sich die Dinge entwickelt haben. Ich bin in meiner Blütezeit für die Olympischen Heimspiele, die Jahre, die ich hier verbracht habe und hier aufgehört habe und mich entschieden habe, dieses Jahr aufzuhören und dann dieses Wochenende zu haben. Es ist alles irgendwie aufeinander abgestimmt, es ist wirklich unglaublich. Das hätte ich nie erwartet."