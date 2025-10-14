Zeiten und wie man diese Woche die Spiele der Women's Champions League sehen kann

HQ

Die Women's Champions League wird diese Woche fortgesetzt, direkt nach dem ersten Spieltag, an dem es in den ersten Spielen der Ligaphase einige herausragende Niederlagen gab, die die Gruppenphase ersetzt, da sie das gleiche Format verwendet, das letztes Jahr bei den Männern eingeführt wurde (aber mit weniger Vereinen, 18).

Es gibt keine Zeit zum Ausruhen, denn der zweite Spieltag wird diese Woche am Mittwoch und Donnerstag ausgetragen und endet mit einem "Double-Header", bevor der Wettbewerb einen Monat lang nachlässt. Denken Sie daran, dass sich die besten vier Teams der Liga für das Viertelfinale qualifizieren, während die Teams auf den Plätzen 5 bis 12 in eine Play-off-Runde einziehen und die Teams unter dem 13. Platz ausscheiden.

Champions League der Frauen, 2. Spieltag

Mittwoch, 15. Oktober



OL Lyonnes - St. Pölten (18:45 Uhr)



Vålerenga gegen Wolfsburg (18:45 Uhr)



Roma gegen Barcelona (21:00 Uhr)



Chelsea gegen Paris FC (21:00 Uhr)



OH Leuven - Twente (21:00 Uhr)



Donnerstag, 16. Oktober



Atleti gegen Manchester United (18:45 Uhr)



Bayern München - Juventus Turin (21:00 Uhr)



Paris Saint-Germain - Real Madrid (21:00 Uhr)



Benfica vs Arsenal (21:00 Uhr)



Die wichtigsten Termine der Champions League der Frauen



3. Spieltag: 11.-12. November 2025



4. Spieltag: 19.-20. November 2025



5. Spieltag: 9.-10. Dezember 2025



6. Spieltag: 17. Dezember 2025





Play-offs der K.-o.-Phase: 11.-12. / 18.-19. Februar 2026



Viertelfinale: 24.-25. März 2026 / 1.-2. April 2026



Halbfinale: 25.-26. April 2026 / 2.-3. Mai 2026



Finale: 22.-24. Mai 2026 im Ullevaal Stadion, Oslo



So sehen Sie die Champions League der Frauen

In diesem Jahr findet der Wettbewerb eine neue Heimat in Disney+, das den UEFA-Wettbewerb weltweit ohne zusätzliche Kosten über die ESPN-Infrastruktur überträgt. Einige europäische Länder übertragen den Wettbewerb auch auf anderen Kanälen, wie z.B.:



Österreich: ORF Sport+, ORF Online



Belgien: RTBF, VRT, Sporza, VRT Max



Tschechien: Ceská Televize - CT Sport und CT Sport Plus



Frankreich: L'Équipe



Griechenland: Mega News



Norwegen: NRKTV, NRK 1, NRK 2



Niederlande: NOS, NPO Extra



Portugal: RTP 1, RTP Spiel



Spanien: Esports 3, 3Cat



Schweden: TV4



Türkiye: TRT



Asien