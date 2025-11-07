Zeiten für den F1 GP von Brasilien in Europa und Großbritannien an diesem Wochenende (einschließlich Sprintrennen)

HQ

Die Formel 1 nähert sich ihrem Ende: Es stehen nur noch vier Rennen aus, wobei der GP von Brasilien an diesem Wochenende der letzte vor der Zielgeraden von drei Grand Prix in Folge ist (Las Vegas am 23. November, Katar am 30. November und Abu Dhabi am 7. Dezember). Wird der Brasilien GP über die 4.309 km des Autódromo José Carlos Pace mehr Klarheit für die McLaren-Jungs bringen, oder wird Max Verstappen einen weiteren Sprung in seiner Verfolgung machen?

Beim letzten Mal in der Formel 1 übertraf Lando Norris seinen Teamkollegen Oscar Piastri nur um einen Punkt, während die Spannung zwischen den beiden Fahrern (und den Fans, die McLaren für Norris favorisiert) wächst. Verstappen, 26 Punkte hinter Norris, hat den Titel in Reichweite, während seine Rivalen abgelenkt sind, darf sich aber keine Fehltritte leisten...

Der Große Preis von Brasilien in São Paulo verspricht also genauso spannend zu werden, zumal Verstappen das Rennen in den letzten beiden Ausgaben gewonnen hat. Hier sind die Zeiten für den Brasilien GP an diesem Wochenende:



Qualifying des Sprintrennens: Freitag, 7. November, 19:30 Uhr MEZ, 18:30 Uhr GMT



Sprintrennen: Samstag, 8. November, 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT



Grand-Prix-Qualifying: Samstag, 8. November, 19:00 Uhr MEZ, 18:00 Uhr GMT



Großer Preis (71 Runden): Sonntag, 9. November, 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



So sehen Sie den Formel 1 GP von Brasilien

Werden Sie sich den Formel 1 GP von Brasilien ansehen? Hier ist eine Liste der Sender der Formel 1 in den europäischen Märkten:



Belgien: RTBF/Play Sports



Dänemark: TV3/Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky Deutschland/RTL



Italien: Sky Italia



Norwegen: Viaplay/ V sport 1



Portugal: DAZN



Spanien: DAZN



Vereinigtes Königreich und Irland: Sky Sports/Channel 4

