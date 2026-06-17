Xbox wird an der Gamescom 2026 teilnehmen, wobei die Kampagne von Gears of War: E-Day spielbar ist

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Viele der größten Akteure der Videospielwelt beginnen, ihre Präsenz auf der Gamescom 2026 zu bestätigen. Die jährliche große deutsche Convention, die im August stattfindet, wird Nintendo, Ubisoft und zuletzt zuletzt Capcom präsentieren, aber es wird auch einen weiteren großen Namen auf der Veranstaltung geben.

Xbox hat bestätigt, dass es bei der Gamescom 2026 in Köln vertreten sein wird. Die genaue Liste der Projekte, die Xbox anbieten wird, ist noch nicht bekanntgegeben, aber in einer Pressemitteilung wird uns mitgeteilt, dass Gears of War: E-Day s Kampagne bis zu einem gewissen Grad spielbar sein wird.

Ansonsten wird erwähnt, dass "die Teilnehmer auch zu den ersten gehören werden, die das nächste Spiel spielen" und dass "wir bald mehr Neuigkeiten teilen werden".

Gamescom findet vom 26. bis 30. August statt. Wirst du auch teilnehmen?