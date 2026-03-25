Xbox-Chef drängt auf eine Überarbeitung des Game Pass – einschließlich Netflix-Zusammenarbeit

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Die neue Xbox-Chefin, Asha Sharma, hat einen vollen Start in ihrem Job hingelegt, startete ihre Amtszeit mit dem Versprechen eines Xbox-Comebacks, der Enthüllung von Xbox Helix und der Einführung eines Features, das seit Jahren gefragt war. Jetzt scheint sie an einem weiteren Projekt zu arbeiten: der Überarbeitung des Game Pass, bei dem wir uns offenbar auf niedrigere Preise und eine Partnerschaft mit Netflix freuen können.

Laut einem Bericht von The Information erwägt Sharma offenbar zusätzliche Stufen für Game Pass, von denen eine werbefinanziert werden sollte, um den Zugang zu Spielen zu einem niedrigeren Preis zu ermöglichen – im Grunde dasselbe Modell, das die meisten anderen Streaming-Dienste für Filme und TV-Serien bereits nutzen.

Und apropos Streaming-Dienste: Der gleiche Bericht stellt fest, dass Sharma und Netflix-CEO Greg Peters verschiedene Arten von Lösungen für Zusammenarbeit besprochen haben, wobei letzterer feststellt:

"Man müsste es so machen, dass es für den Verbraucher und für beide Unternehmen funktioniert. Microsoft versucht immer noch herauszufinden, wie man das Game Pass Bundle für Microsoft zum Laufen bringt."

Es scheint jedoch Bedingungen für ein Joint Venture zu geben, wie Peters ebenfalls ergänzt:

"Was mir an Ashas Denken gefällt, ist, dass es ganz darum geht: 'Wie machen wir mehr?' Und es war schon spannend, das zu beobachten."

Was hältst du von einer Partnerschaft zwischen Netflix und Game Pass?