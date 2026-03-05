Project Helix angekündigt: Microsofts Vision für die nächste Xbox

HQ

Microsoft hat nun offiziell die nächste Xbox-Generation vorgestellt, bekannt als Project Helix, und es gibt starke Hinweise darauf, dass es sich um eine hybridähnliche Plattform handeln wird.

Die Ankündigung wurde in den sozialen Medien von niemand Geringerem als Xbox' brandneuer Chefin Asha Sharma gemacht, die bestätigte, dass dies das nächste große Hardware-Projekt des Unternehmens ist, das sowohl traditionelle Xbox-Spiele als auch PC-Spiele bewältigen soll.

Kurz gesagt, dies ist eine bedeutende Abkehr vom traditionellen Modell und etwas, das ganz im Einklang mit Microsofts Versuchen steht, die Grenze zwischen Konsole und Computer zu verwischen – durch Game Pass und Play Anywhere. Doch Project Helix scheint noch einen Schritt weiterzugehen, mit einer Spielebibliothek, die nicht mehr strikt an eine bestimmte Plattform gebunden ist.

Die Enthüllung selbst war ziemlich unspektakulär, und abgesehen davon, dass der Arbeitsname bestätigt wurde und dass das Projekt lebendig (und floriert) ist, wurden weder Spezifikationen, Design noch genaue Funktionalität bekanntgegeben. Allerdings werden während der GDC, die am 9. März beginnt, weitere Informationen versprochen.

Was halten Sie von diesem Wunsch, eine hybride Konsole auf den Markt zu bringen?