World Athletics wird das Format der 400-m-Finals ändern und die Bahnen 1 und 2 entfernen

World Athletics hat eine große Änderung im 400-m-Lauf genehmigt: Ab jetzt findet statt eines einzelnen Rennens mit acht Läufern das Finale in zwei Etappen mit jeweils vier Läufern statt. Nach den beiden Rennen werden die besten drei Zeiten beider Rennen als Sieger für das Podium ausgewählt.

Dies wurde eingeführt, um den Nachteil des Laufens in den Bahnen 1 und 2 zu beenden, was zu Ungerechtigkeit für die Läufer in diesen Bahnen führte. Die Spuren 1 und 2 sind die innersten Spuren mit schmaleren Abbiegen. Diese Bahnen werden im 400-m-Finale komplett eliminiert, sodass alle acht Athleten eine ausgeglichenere Erfahrung hätten.

Das erste Mal, dass diese Änderung umgesetzt wird, ist die Weltmeisterschaft in Torun, Polen, vom 20. bis 22. März nächsten Jahres, aber auch andere nationale Verbände übernehmen die Regel, um sich an die neue internationale Regelung anzupassen, wie zum Beispiel der spanische Leichtathletikverband. Für die 4x400m-Staffel wird es keine Änderungen geben, und die Bahnen 1 und 2 werden weiterhin genutzt.

Diese Änderung wurde vom Weltleichtathletikrat in Monaco genehmigt, wo der Leichtathletikverband ebenfalls genehmigt hat... nicht eine umstrittene Änderung im Weitsprung zu billigen, die von aktuellen und ehemaligen Athleten kritisiert wurde.