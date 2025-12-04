World Athletics kehrt mit einer umstrittenen Änderung im Weitsprung zurück: Alle Athleten lehnten ihn ab

HQ

World Athletics hat seine geplante Änderung für den Weitsprung zurückgenommen, eine radikale Änderung des Sports, die bereits 2024 angekündigt wurde und von aktuellen und ehemaligen Athleten überwältigend negativ aufgenommen wurde. Die Idee war, die Schlaglinie (die Linie, die der Springer nicht berühren kann) zu entfernen, um eine größere Fläche zu schaffen, was die Anzahl der Null-Sprünge verringern und den Sport spannender machen würde.

Jon Ridgeon, ehemaliger Hürdenläufer und jetzt CEO von World Athletics, sagte einmal im Podcast 'Anything But Footy', dass mit der Änderung "jeder Sprung zählt und zur Dramatik des Wettbewerbs beiträgt" (laut Infobae).

Doch es wurde abgelehnt, denn der vierfache Olympiasieger Carl Lewis sagte, diese Änderung würde die schwierigste Fähigkeit aus dem Wettbewerb nehmen. "Mach einfach den Korb größer für Freiwürfe, denn viele Leute verfehlen sie. Was denkst du?", sagte er im Februar 2024.

World Athletics gibt die umstrittene Änderung für den Weitsprung auf

Spulen wir vor bis Dezember 2025, und Jon Ridgeon hat aufgegeben. World Athletics hat angekündigt, dass sie die Pläne zur Änderung der Regel aufgegeben haben, trotz einiger Tests in den Jahren 2024 und 2025, die den gewünschten Effekt hatten (weniger Nullsprünge), weil "man letztlich nicht mit der wichtigsten Gruppe von Menschen in den Krieg ziehen will".

"Die Athleten wollen es nicht annehmen, also werden wir es nicht tun", sagte Ridgeon (über The Guardian). "Auch wenn ich argumentieren würde, dass wir ein Problem identifiziert und eine brauchbare Lösung gefunden haben, wenn die Athleten es nicht wollen, dann lassen wir es fallen. Aber ich bereue es nicht, das gesehen zu haben. Das ist unsere Aufgabe als Leitungsgremium."