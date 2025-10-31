WM 2025: Das Halbfinale steht zwischen drei koreanischen und einem chinesischen Team

HQ

Es sind jetzt nur noch drei Spiele bei Worlds 2025 übrig. Das jährliche und wichtigste League of Legends -Turnier befindet sich in der Endphase, und da dies der Fall ist, kennen wir offiziell die Halbfinal-Matchups und wer bei diesem Event gegen wen spielen wird.

Nach den vier Viertelfinalen in dieser Woche, in denen Gen.G Esports Hanwha Life, KT Rolster CTBC Flying Oyster besiegte, Top Esports G2 Esports besiegte und T1 Anyone's Legend aus dem Turnier warf, sind die Halbfinals so angeordnet und wann die einzelnen Matches stattfinden werden.

Halbfinale der WM 2025 - Begegnungen und Termine:



1. November um 7:00 GMT/8:00 Uhr MEZ - Gen.G Esports vs. KT Rolster



2. November um 7:00 GMT/8:00 Uhr MEZ - Top Esports vs. T1



Das große Finale findet dann eine Woche später, am 9. November, zeitgleich statt. Wer wird dieses Jahr Worlds gewinnen?