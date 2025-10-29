Worlds 2025: KT Rolster schlägt CTBC Flying Oyster und steht damit zum ersten Mal im Halbfinale

HQ

Das zweite Viertelfinale von Worlds 2025 ist abgeschlossen. Heute Morgen trat KT Rolster gegen CTBC Flying Oyster an, wobei das koreanische Team kurzen Prozess mit der chinesischen Organisation machte. In einer flotten Manier besiegten KT Rolster CTBC Flying Oyster in einem dominanten und schnellen 3:0-Sieg, was bedeutet, dass nur noch sechs Teams im Einsatz sind und das erste Halbfinalspiel feststeht.

Nach dem gestrigen Sieg über Hanwha Life wird Gen.G Esports die Organisation sein, die im ersten der beiden für den 1. und 2. November geplanten Halbfinals gegen KT Rolster antritt. Das andere Halbfinal-Duell kennen wir noch nicht, da die restlichen beiden Viertelfinals morgen und am Donnerstag stattfinden werden.

