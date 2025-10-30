Worlds 2025: Top-Esports zerstört die Hoffnungen von G2 Esports

HQ

Das dritte der vier Viertelfinalspiele am Worlds 2025 ist zu Ende. Die letzte Hoffnung der EMEA-Region ist ausgeschaltet, da G2 Esports gerade von Top Esports aus der LPL in einem recht überzeugenden 3:1-Spiel besiegt wurde.

Das bedeutet, dass jetzt nur noch fünf Mannschaften im Rennen um Worlds 2025 sind, wobei ein Halbfinale Gen.G Esports und KT Rolster und das andere jetzt Top Esports umfasst und der zusätzliche Platz morgen im letzten Viertelfinale entschieden wird.

Dieses Spiel wird ein großes Spiel, da die LPLs Anyone's Legend gegen den Titelverteidiger T1 antreten, ein Spiel, das das Potenzial eines historischen Triples weiter entfachen oder zunichte machen könnte, bevor es ernsthaft Fuß fasst.

